النهار/ روزانا بو منصف

اعتبرت أن اعتراض رئيس الحكومة المكلف حسان دياب على حكومة من 24 وزيراً من أجل عدم اتاحة الفرصة أمام رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل التحكم بالثلث المعطل في الحكومة، وعجز دياب عن تسمية وزراء في الحكومة. وعرضت لحسابات المصالح ضمن حكومة اللون الواحد وتمسك حزب الله بغطائه المسيحي الذي يشكله رئيس الجمهورية وهو أمر قد يدفع حليفه المسيحي الى ابتزازه والتشدد في امتلاك الثلث المعطل في الحكومة.

الجمهورية/ طارق ترشيشي

نقل عن مصادره قولها أن الغرب ينتظر تأليف حكومة اللون الواحد في لبنان ليبدأ بعدها حملة ضغط كبيرة على لبنان وتحديداً على القوى السياسية التي انتجت هذه الحكمة، مشيرة الى أن الموقف البريطاني بتصنيف حزب الله بشقيه السياسي والعسكري منظمة إرهابية هو بداية هذه الضغوط الغربية على لبنان وعلى حزب الله وكل أصدقائه وحلفائه

الجمهورية/ رولان خاطر

إستغرب كيف أن الغيرة الدولية على لبنان تجاه عدم سقوطه في المحظور وتحرك السفراء باتجاه رموز السلطة في لبنان من أجل تأليف الحكومة، لم تقابلها غيرة مماثلة من أهل الحكم في البلد، بل غرقوا في المراوة منذ تكليف الرئيس حسان دياب، واستبعد حصول تشكيل حكومة في الايام المقبلة نظراً للعراقيل التي تواجهها من قبل الأفرقاء السياسيين.

الأخبار/إيلي الفرزلي

قال بأنّ أوجيرو لن تتمكّن من الحصول على قيمة عقد العام 2019، بالرغم من موافقة ديوان المحاسبة عليه، لأنّ المدعي العام لدى الديوان استعمل صلاحياته ليحوّل الملف إلى التحقيق القضائي، طالباً تجميد إجراءات تنفيذ العقد، فلذلك أوعز وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال "علي حسن خليل" بوقف صرف أي مبالغ مالية مرتبطة بمشروع عقد الصيانة مع هيئة أوجيرو للعام 2019 إلى حين صدور نتيجة التحقيقات التي يجريها ديوان المحاسبة.

الأخبار/رضا صوايا

تناول الموضوع الاقتصادي الراهن في البلاد والصرف الجماعي للموظفين الذي تنتهجه عشرات المؤسسات والشركات في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة، ويترافق ذلك مع غلاء فاحش وصلت نسبته في أحيان كثيرة الى أكثر من 100 في المئة على بعض السلع. وإذا كان سوء الطالع قد لازم من فقدوا أعمالهم في الشهرين الأخيرين، فإن من لا يزالون في أعمالهم حتى اليوم ليسوا أفضل حظاً، إذ إنّ كثيرين من هؤلاء تعرضوا لاقتطاعات كبيرة في رواتبهم، عدا عن أنّ القيمة الشرائية للرواتب تراجعت أساساً بنحو 50 في المئة، ولم تعد تكفي لتأمين أكثر من الخبز.

الشرق/تيريز القسيس صعب

قالت بأنّه ما كادت فرحة اللبنانيين تصل إلى خواتيمها مساء أمس، بعدما رشحت المعطيات أنّ إعلان الحكومة العتيدة بات في خواتيمه النهائية، حتى تبخرت كل المساعي التي بذلت خلال الساعات الماضية، وظهرت عراقيل اللحظات الاخيرة، أفسدت كل شيء وأعادت الأمور الى الخلط من جديد.

اللواء/غاصب المختار

تحدّث عن مسار تأليف الحكومة وقال إنّ عين الرئيس المكلّف حسّان دياب على إرضاء الشارع أكثر من إرضاء السياسيين ولكن للشارع حساباته وتياراته وأحزابه المعارضة، مضيفاً أنّه كلما انحلت عقدة أمام تشكيل الحكومة برزت أخرى، نتيجة استمرار القوى السياسية في اللعب على حبال التوزيعات السياسية والطائفية والمناطقية، وكأنّ البلد بألف خير اقتصادياً ومالياً، أو أنّ الشارع مستكين كما تعوّدَهُ السياسيون، أو أنّ الوضع الاجتماعي والمعيشي والحياتي للناس في أفضل حالاته، أو إنّ البطالة إلى تراجع بينما هي في ازدياد، وقد لامست نسبتها الخمسين في المائة.

الديار/دوللي بشعلاني

قالت بأنّ القوى السياسية التي تُشارك في تأليف الحكومة الى جانب دياب انطلاقاً من معيار الحفاظ على مقاعد كلّ طائفة في الحكومة الجديدة، على غرار ما كانت عليه في الحكومات السابقة، تختلف مع دياب الذي يرفض اعتماد النهج السابق المعتمد في تشكيل الحكومات ويصرّ على أن تأتي الحكومة على مستوى توقّعات الشارع المنتفض منذ 17 تشرين الأول الفائت. كما يودّ أن تكون حكومته إنقاذية قادرة على وقف النزف الإقتصادي والإجتماعي والمعيشي الحاصل في أسرع وقت ممكن لاستعادة الثقة بلبنان من قبل الداخل والخارج.