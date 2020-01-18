روسيا اليوم

فرنسا تنشر رادارات على الساحل الشرقي للسعودية

نشر الجيش الفرنسي منظومة رادار على الساحل الشرقي للسعودية، وفقاً لما أفادت به وكالة "رويترز" نقلاً عن وزارة الدفاع الفرنسية. ونقلت الوكالة عن مسؤولين فرنسيين قولهم إن بلادهم نشرت منظومة رادار على الساحل الشرقي للسعودية لتعزيز دفاعاتها، وأن هذه الخطوة جاءت بعد هجمات "أرامكو" النفطية في أيلول الماضي. وقال الرئيس إيمانويل ماكرون في كلمة للجيش الفرنسي، في وقت متأخر: "في شبه الجزيرة العربية والخليج، حيث تتصاعد التوترات، نشرنا في زمن قياسي قوة مهام "جاغوار" التي ستسهم في طمأنة المملكة السعودية".

روسيا اليوم

الكرملين: بوتين سيشارك في مؤتمر برلين بشأن ليبيا الأحد المقبل

أعلن الكرملين أن الرئيس فلاديمير بوتين سيشارك في المؤتمر الدولي بشأن ليبيا، المقرر عقده يوم الأحد 19 الجاري، في العاصمة الألمانية برلين. وقال الكرملين في بيان: "يتوقع تبادل الآراء حول سبل حل الأزمة الليبية، بما في ذلك الوقف العاجل للأعمال القتالية في (البلاد)، والمصالحة بين الأطراف المتحاربة وإطلاق حوار سياسي واسع تحت رعاية الأمم المتحدة".