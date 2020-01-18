الوكالة الوطنية للإعلام

بستاني: وقعت صباح اليوم قرار تكليف منشآت النفط باستيراد الغاز المنزلي

أعلنت وزيرة الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال ندى بستاني، في مؤتمر عقدته في الوزارة، أنها وقعت صباح اليوم "قرار تكليف منشآت النفط باستيراد الغاز المنزلي إلى لبنان"، موضحة أن "نسبة الاستيراد ستكون أقله 35 بالمئة، وبحاجة إلى 4 أشهر للبدء بالعملية". وأشارت بستاني الى ان "القرار الذي اتخذ اليوم، هو من ضمن خطة واضحة لهذا القطاع، والهدف الأساسي هو المواطن اللبناني، ولولا خطوتنا باستيراد البنزين لكانت حصلت أزمة في الأسابيع الماضية، وبالتالي فإن هذا القرار استراتيجي للدولة، ونأمل ألا نعود ونسمع بأزمة، لا بالنسبة إلى البنزين أو المازوت".

وكالة الأناضول

المبعوث الأممي لسوريا يزور موسكو ودمشق الأسبوع المقبل

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن المبعوث الأممي إلى سوريا جير بيدرسون، يزور موسكو ودمشق الأسبوع المقبل، بهدف دفع العملية السياسية. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي سنوي، عقده لافروف في العاصمة موسكو، تناول فيه نتائج الدبلوماسية الروسية لعام 2019. وأفاد لافروف أنه تم إحراز تقدم "على كل الأصعدة تقريبًا"، بما في ذلك المجالات العسكرية والدبلوماسية والسياسية والإنسانية.

وكالة أنباء رويترز

فرنسا تنشر منظومة رادار في السعودية "لطمأنة" المملكة

قال مسؤولون فرنسيون إن بلدهم نشر منظومة رادار على الساحل الشرقي للسعودية لتعزيز دفاعاتها بعد هجمات صاروخية استهدفت منشآت نفطية بها في أيلول. واتهمت فرنسا إيران بتنفيذ الهجوم الذي استُخدمت فيه طائرات مسيرة وصواريخ وعطل عمل أكبر منشأة لمعالجة النفط في العالم، وتعهدت بتقديم يد العون لمنع تكراره. وقال الرئيس إيمانويل ماكرون في كلمة للجيش الفرنسي”في شبه الجزيرة العربية والخليج، حيث تتصاعد التوترات، نشرنا في زمن قياسي قوة مهام جاجوار التي ستسهم في طمأنة المملكة السعودية“.

وكالة فرنس برس

السراج يعلن مشاركته في مؤتمر برلين حول ليبيا وحفتر يبدي استعداداً "مبدئياً"

أكد أحد أبرز أطراف النزاع في ليبيا مشاركته في مؤتمر برلين الدولي الهادف إلى إطلاق عملية سلام في ليبيا، فيما أبدى خصمه الاستعداد "من حيث المبدأ" للمشاركة. وجاءت مواقف رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج والمشير خليفة حفتر، الواسع النفوذ في الشرق، في وقت لا يزال اتفاق وقف إطلاق النار عند أبواب العاصمة طرابلس ساريا منذ الأحد.

وكالة أنباء شينخوا

شي يشدد على تعزيز بناء السلام وسيادة القانون في الصين

طالب الرئيس الصيني شي جين بينغ ببذل الجهود لجعل الصين دولة تتمتع بسلام أكبر وسيادة قانون متزايدة. وأدلى شي، وهو أيضاً الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ورئيس اللجنة العسكرية المركزية، بهذه التصريحات خلال تعليمات صدرت مؤخرا حول العمل السياسي والقانوني في البلاد. ودعا شي إلى تعميق الإصلاح الشامل للعمل من أجل رفع مستوى التحديث.