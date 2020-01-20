الجمهورية 13/1/2020

الشاي يمكن أن يطيل العمر!

ترتبط ثقافة بعض الشعوب بشرب الشاي على أنواعه المختلفة. وتشير دراسة جديدة إلى أنّ تناول الشاي بشكل منتظم يمكن أن يساعد على العيش لفترة أطول بمقدار عام واحد على الأقل. فقد كشف باحثون من الأكاديمية الصينية للعلوم الطبيّة، أنّ شرب الشاي ثلاث مرات على الأقل في الأسبوع يمكن أن يطيل عمر الإنسان لمدّة عام على الأقل.

إنّ استهلاك الشاي المعتاد يرتبط بانخفاض مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية التي تسبّب الموت، وأشار إلى أنّ الفوائد الصحيّة تعود أكثر للشاي الأخضر، ولشرب الشاي على المدى الطويل.

إنّ المركبات النشطة بيولوجياً في الشاي، لا تخزّن في الجسم على المدى الطويل، لذلك يكون تأثير الشاي على القلب مرتبط بتناول الشاي بشكل متكرّر على مدى فترات طويلة.

الشرق الأوسط 14/1/2020

حصن تيفتون التاريخي غرب روسيا للبيع مقابل 100 ألف دولار

يصبح بيع بعض المعالم القديمة التي لا تقدر بثمن، لجهة قيمتها الناريخية، وسيلة مناسبة لتوفير التمويل الضروري لإعادة ترميم هذا المعلم أو ذاك، والحفاظ عليه شاهدا على التاريخ للأجيال القادمة. قلعة حصن تيفتون في مقاطعة كاليننغراد غرب روسيا، واحد من تلك المعالم التي يعول على توفير تمويل لترميمها، من أموال مالك جديد لها، قد يظهر نتيجة المزاد الثاني الذي تعرض فيه هذه القلعة الحصن. إذ أعلنت سلطات مقاطعة كاليننغراد أخيراً عرض القلعة للبيع عبر مزاد إلتروني، بسعر نحو 105 آلاف دولار أميركي. ويتعين على المالك الجديد تخصيص أموال لتمويل مختلف أعمال الصيانة التي تحتاجها مباني القلعة وأقسامها.

الصحة العالمية: الالتهاب الرئوي في الصين مرتبط بسوق واحدة للمأكولات البحرية

قالت منظمة الصحة العالمية، إنه يبدو أن ظهور مرض الالتهاب الرئوي الذي أودي بحياة شخص في الصين وأصاب 40 آخرين مرتبط بسوق واحدة لبيع المأكولات البحرية في مدينة ووهان بوسط الصين ولم ينتقل أبعد من ذلك. وأثارت سلسلة إصابات بالالتهاب الرئوي مخاوف من تفشي هذا المرض بشكل وبائي بعد أن قالت الصين الأسبوع الماضي إن الفيروس المسبب للمرض من نوع غير معروف من قبل، ولكنّه من نفس عائلة الفيروسات التي سببت وبائي التهاب الجهاز التنفسي الحاد سارس.

نداء الوطن:15/1/2020

العثور على غبار نجوم من 7 مليارات سنة في حجر نيزكي

قبل سبعة مليارات سنة أي قبل تكوّن الشمس حتى، ولدت نجوم وماتت بعد ملياري سنة على ذلك ليسقط غبار هذه النجمات التي تكتلت، قبل خمسين عاماً في بلدة أسترالية.

ويمتلك متحف" فيلد موزيم" في شيكاغو منذ خمسة عقود جزءاً من هذا الحجر النيزكي الكبير الذي سقط في أيلول 1969 في مرتشسن. وقد عثر العلماء في داخل هذه العينة على حبيبات من نوع غير معروف، على الأرجح سابق لتشكيل الشمس لكنهم لم يتمكنوا من تاريخها. وأوضح فيليب هيك لوكالة "فرانس برس" في مرحلة ما تشكلت نجوم عدة أكبر من العادة وعندما شارفت على نهايتها راحت تنتج غباراً".

اللواء 15/1/2020

هل يتوقف القلب أثناء العطس؟

العطس هو خروج لا إرادي ومتشنج للهواء من الرئتين عبر الأنف والفم، وهي حركة مفيدة للإنسان لأنها تمكن الجسم من التخلص من الجسيمات الدخلية والمواد المثيرة للحساسية عبر الأنف ومن خلال المخاط الأنفي، وفقا لتقرير للكاتبة كريستينا روادكوفا في موقع "آف،بي" الروسي.

وهناك العديد من المواد المثيرة للحساسية والجزيئات الخارجية الموجودة في الهواء التي تسبب الإزعاج للغشاء المخاطي في الأنف، وهو ما يؤدي إلى العطس ومشاكل في التنفس في الطقس البارد.

ولا يؤدي عملية العطس إلى توقف القلب، بل إنه لا يفوت أي دقة،إلا أن نسق ضربات القلب قد ينخفض قليلاً عند أخذ نفس عميق، ولكن هذا التأثير طفيف ولا يظهر على الإنسان، يغمض الإنسان عينيه هند العطس لأن هناك عصبا يربط العين والأنف مع المخ، وهو يرسل إشارة لغلق الجفون. لا يمكن غلق أنفك وفمك إذا شعرت بالرغبة في العطس، وإذا أجبرت نفسك على القيام بذلك، فإن تيارا قويا من الهواء سوف يندفع نحو الأذنين ويمكن أن يمزق طبلة الأذن، مما قد يؤدي إلى فقدان السمع.