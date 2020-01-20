الوكالة الوطنية للإعلام

محمد سليمان: المتحاصصون يتحملون مسؤولية كل نقطة دم تهدر

غرد عضو كتلة "المستقبل" النائب محمد سليمان، عبر حسابه على "تويتر"، قائلاً: "المشكلة ليست في التظاهر، وهو حق دستوري، والمشكلة ليست مع رجال قوى الأمن ووزيرة الداخلية، المشكلة في المماطلة والمحاصصة بتأليف الحكومة من قبل العهد وأركانه، وهم يتحملون مسؤولية كل نقطة دم تهدر. وتبقى المشكلة الأكبر في الاستخفاف بمطالب وحقوق اللبنانيين".

وكالة أنباء رويترز

لافروف: قمة برلين تتفق على تشكيل لجنة دولية لمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا

قال سيرجي لافروف القائم بأعمال وزير الخارجية الروسي يوم الأحد إن قمة برلين حول ليبيا اتفقت على تشكيل لجنة دولية لمراقبة وقف إطلاق النار.

وقال لافروف للصحفيين "الوثيقة تطالب بضرورة حل الأزمة الليبية بواسطة الليبيين أنفسهم بدون تدخل خارج".

وأضاف "طرفا الصراع في ليبيا حققا تقدماً بسيطاً عن الاجتماع الذي جرى في موسكو في 13 يناير. اتفقا على أن يشارك كل طرف بخمسة ممثلين في لجنة عسكرية يتم تشكيلها بموجب مبادرة للأمم المتحدة".

وكالة فرنس برس

مقتل أكثر من مئة جندي يمني في هجوم بصاروخ وطائرة مسيرة نسب للحوثيين

قتل أكثر من 100 جندي يمني في هجوم بصاروخ وطائرة مسيرة استهدف مسجداً في معسكر للجيش في محافظة مأرب بوسط اليمن، ونسب إلى المتمردين الحوثيين، بحسب ما أعلنت مصادر طبية وعسكرية الأحد.

ووقع الهجوم بعد أشهر من هدوء نسبي في الحرب الدائرة في اليمن بين الحكومة المعترف بها دولياً وتحظى بدعم تحالف عسكري بقيادة السعودية والمتمردين الحوثيين المدعومين من إيران. وقالت مصادر عسكرية يمنية إن المعسكر يقع في مدينة مأرب التي تبعد 170 كيلومتراً شرق صنعاء، مشيرة إلى أن الهجوم استهدف مسجداً داخل معسكر تابع للجيش اليمني أثناء صلاة المغرب مساء السبت.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

الجزائر تؤكد استعدادها لاستقبال الفرقاء الليبيين

أكدت الجزائر استعدادها لاستقبال حوار بين الفرقاء الليبيين من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية، وأكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في خطاب أمام مؤتمر برلين أن بلاده بذلت جهوداً على كل المستويات لحل هذه الأزمة والتي زاد من تعقيدها التدخلات السلبية لبعض الأطراف، مشدداً على أن التنافس الدولي حول القضية الليبية يبقي الوضع على حاله. وأضاف تبون أن الجزائر حريصة على البقاء على مسافة واحدة من الفرقاء الليبيين.