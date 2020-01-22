الشرق الأوسط

16/1/2020

مصر تبدأ تفعيل خطتها "مركزاً إقليمياً للغاز"

بدأت مصر خطوة جديدة لتصبح إقليمياً في صناعة الغاز بالمنطقة، مستغلة إمكانياتها التحتية، مدعومةً باكتشافات كبيرة في البحر المتوسط.

ووفقاً لاتفاق تاريخي، بدأت اسرائيل تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر، بموجب إحدى أهم الصفقات التي جرى إبرامها بين الدولتين منذ إقرار السلام قبل عقود. وستشتري شركة خاصة في مصر هي"دولفينوس القابضة"85 مليار متر مكعب من الغاز بقيمة 19.5 مليار دولار حسب التقديرات، من حقلي"لوثيان" و تمار البحرين الإسرائيليين على مدى 15 عاماً. توقع وزير البترول المصري طارق الملا، أن تبلغ فاتورة دعم المواد البترولية بالبلاد نحو 30 مليار جنيه(1.90 مليار دولار) خلال السنة المالية الحالية 2019- 2020.

16/1/2020

روسيا والإمارات تؤكدان انعقاد اجتماع"أوبك" في مارس

قالت الإمارات، العضو الخليجي الرئيسي في " أوبك" وروسيا الحليفة للمنظمة، إنهما ما زالتا ملتزمتين بالاجتماع في آذار لاتخاذ قرار بشأن سياسات الإنتاج في المستقبل.

كانت وكالة "تاس" الروسية للأنباء ذكرت عن مصدر لم يذكر اسمه، أن منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاءها، المجموعة المعروفة باسم" أوبك" بدأوا مباحثات لتمديد الاتفاق الحالي لخفض الإنتاج حتى (حزيران) من دون عقد اجتماع في مارس.

واتفقت "أوبك" وحلفاءها في ( كانون الأول) على خفض الإمدادات1.7 مليون برميل يومياً في 2020، وينتهي أجل الاتفاق في مارس، إذ تصر روسيا على أنها ترغب في أن يستمر الاتفاق الحالي لمدة ثلاثة أشهر فقط. وفق "رويترو" إنه سيكون من غير المعتاد، إن لم يشكل سابقة، أن تمدد "أوبك" تخفيضات الإنتاج من دون عقد اجتماع.

20/1/2020

بعد 10 سنوات من الإفلاس... الخطوط الجوية اليابانية تحقق انتعاشاً سريعاً

بعد إفلاس شركة الخطوط الجوية اليابانية" جال" قبل عشر سنوات بديون بلغت 2.3 تريليون ين، حققت الشركة انتعاشاً سريعاً بفضل المساعدات الحكومية، بالإضافة إلى خفض الوظائف وإصلاح الإدارة تحت قيادة كازو اناموري، مؤسس شركة "كيوسيرا كورب" طبقا لما ذكرته وكالة" جي جي برس" اليابانية للأنباء والدولار يساوي 110.13 ين.

20/1/2020

الحكومة الروسية الجديدة تنطلق من " وفرة الموارد" و"الاقتصاد الرقمي"

تشير تصريحات رئيس الوزراء الروسي الجديد ميخائيل ميشوستين، إلى أنه سيتحرك لتحقيق أهداف السياسة الاقتصادية، التي حددها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في خطابة السنوي للمجلس الفيدرالي، ويبدو أن الاعتماد على "موارد متوفرة" والتحول بسرعة نحو" الاقتصاد الإلكترونية" ستشكل القاعدة التي سينطلق منها ميشوستين في تنفيذ المهام الملحة. وفي مقدمتها الحد من مستوى الفقر في البلاد، وتوفير دعم مناسب للأسرة الروسية، يساهم في تجاوز الأزمة الديموغرافية فضلاً عن تأثيره الايجابي على الطلب الاستهلاكي، وبالتالي على وتيرة النمو الاقتصادي بشكل عام. وتشير بيانلت في تقارير عن مؤسّسات روسية وأخرى دولية إلى أنّ روسيا تنفق سنوياً 3 في الناتج المحلي الإجمالي، نحو2.5 تريليون روبل، على مختلف أنواع "الدعم" و"المساعدات الاجتماعية". لكن لم تظهر أي نتائج إيجابية لهذا الإنفاق على مستوى الفقر في البلاد.

الديار

20/1/2020

تراجع أسهم رينو بفعل مخاوف جديدة من احتمال انفصالها عن نيسان

بلغت أسهم شركة رينو أدنى مستوياتها في ست سنوات، أمس بعد أن ذكر تقرير إعلامي أن نيسان تسرع العمل على تخطيط سري للطوارىء تحسبا لانفصال محتمل عن شركة صناعة السيارات الفرنسية، في أحدث مؤشر على أن سقوط الرئيس السابق لنيسان كارلوس غصن يكدر التحالف القائم بين الشركتين منذ 20 عاماً. وتراجعت التحالف من اضطراب في إدارته منذ اعتقال غصن في طوكيو في تشرين الثاني 2018، بتهم اركاب جرائم مالية، وهي تهم ينفيها غصن، وكان ينتظر المحاكمة في اليابان عندما فرَ إلى لبنان.

21/1/2020

الذهب يصعد مع تنامي الإقبال على الملاذات الآمنة

بلغ الذهب أعلى مستوى في أكثر من أسبوع أمس في الوقت الذي يتحوط فيه المستثمرون من توترات مستمرة في الشرق الأوسط ومحاكمة بغرض المساءلة في واشنطن، بينما لم تظهر أي مؤشرات على تراجع البلاديوم الذي يشهد عجزاً في الإمدادات عن صعوده القياسي. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة، بعد أن لامس أعلى مستويات منذ 10 كانون الثاني في وقت سابق من الجلسة. واستقر الذهب في العقود الأميركية الآجلة عند 1560.30 دولار. "يتجه المستثمرون نحو الذهب بالرغم من صعود في أسواق الأسهم، وهو ما يعود على الغلب إلى عوامل ضبابية طويلة المدى مثل عدم الاستقرار السياسي وتقلّب محتمل في سوق الأسهم في المستقبل وتوقعات بضعف الأرباح وأسعار فائدة شديدة التدني".

21/1/2020

النفط يصعد لأعلى مستوى في أكثر من أسبوع بعد تعطل الإنتاج في ليبيا

ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوع بعد إغلاق حقلين كبيرين في ليبيا مما يجعل تدفّقات الخام في البلد العضو بمنظمة أوبك تقترب من التراجع إلى جزء بسيط من مستواها الطبيعي. وصلت إلى 66 دولار للبرميل في وقت سابق وهو أعلى سعر منذ التاسع من كانون الثاني.