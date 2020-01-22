لبنان الحر

اعتبر وزير الأشغال العامة في حكومة تصريف الأعمال ​يوسف فنيانوس​ أنه مع رئيس ​تيار المردة​ ​سليمان فرنجية​ الصادق والشفاف بالأمس واليوم وغداً حتى ينقطع النفس".

صوت لبنان

طالبت عضو كتلة "المستقبل" النائب ​ديما جمالي​ ​بلدية طرابلس​ "بتأجيل استيفاء الرسوم ​البلدية​ عن العام 2019 دون تحميل المواطنين أي غرامة إضافية، وذلك تماشياً مع الأوضاع الاقتصادية الراهنة".

radio orient

أما في بيت الوسط فكان الرئيس سعد الحريري ينفي السناريوهات التي تربط عرقلة تأليف الحكومة بترتيب عودته إلى رئاسة الحكومة، وقال إن كرسي السلطة صارت خلفه، مضيفاً أنه اتخذ قراره ومفتاح القرار بيده وتابع: فتشوا عمن سرق مفاتيح التأليف وأقفل الأبواب على ولادة الحكومة.

اذاعة النور

أكدت نائبة رئيس ​التيار الوطني الحر​ للشؤون السياسية ​مي خريش​ في حديث تلفزيوني أن "رئيس التيار الوطني الحر الوزير ​جبران باسيل​ هو من يقرر إن كان سيشارك في ​مؤتمر​ دافوس ولكننا نستنكر الحملة المشبوهة على مشاركته.

صوت المدى

من تنازل لمن؟ الجواب لم يعد مهماً. فالأهم اليوم، أن تكون الحكومة الجديدة حكومة إنقاذ، وأن تباشر فوراً التصدي للسياسات الخاطئة، الموروثة منذ ثلاثة عقود على الأقل، والتي أوصلت البلاد إلى حافة الإفلاس...