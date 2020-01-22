النهار/ سمير تويني

نقل عن مصادر دبلوماسية قولها إن المجموعة الدولية الداعمة للبنان تتابع بقلق شديد الاشتباكات المتصاعدة التي حصلت بين المتظاهرين والقوى الأمنية وهي تدعو القوى الأمنية إلى ضبط النفس والابتعاد عن العنف حفاظاً على الاستقرار والسلم الأهلي لأن الوضع الاقتصادي الهش هو الذي تسبب بالحراك الشعبي وليس العكس/ مضيفة أنه ينبغي حصول الحكومة الجديدة على ثقة الشعب اللبناني وأن تلبي تطلعاته من خلال حكومة فاعلة وذات صدقية.

الأخبار/ هيام القصيفي

تحت عنوان: "اجتماع بعبدا: المخاوف الأمنيّة المرتفعة مقابل الارتخاء السياسي"، أشارت أنّه لم يتعدّ اجتماع بعبدا الأمني الصورة التذكارية لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع قادة الأجهزة الأمنية والوزراء المعنيين بعد مرور ثلاثة أشهر على اندلاع الانتفاضة الشعبية، خصوصاً مع تطور الأحداث والمواجهات التي قادتها قوى الأمن الداخلي ضد المتظاهرين، والتي أدت إلى إصابات بالغة في صفوفهم. ونقلت عن أوساط نيابية مطّلعة قولها إنّ اجتماع بعبدا هدفه جسّ النبض قبل تشكيل الحكومة، واستطلاع الموقف الأمني من أي تحركات قد تشمل الخارجين عنها ومعارضيها، من تيار المستقبل والقوات اللبنانية والكتائب والحزب التقدمي الاشتراكي والجماعة الإسلامية وكل المجموعات التي تتحرك في الشارع.

البناء/ وفيق إبراهيم

عرض لما آلت إليه الأمور بعد تشكيل الحكومة، كما الحراك الشعبي وتحرّكاته في الشارع، قائلاً إنّ الحراك الشعبي في وضعية صعبة تمنعه من تطوير مشروعه الذي كان يريد منه إلغاء الطائفية السياسية، وبناء نظام مدني على أساس قانون انتخابات على أساس لبنان دائرة انتخابية واحدة خارج القيد الطائفي، لافتاً أنّه بات محشور اليوم بين طبقة سياسية لا تكترث إليه اعتقاداً منها أنه شديد الضعف، حتى أنها تعلن ولاءها له، لشدة ابتهاجها بمحدوديته. ورأى أنّه أيضاً محاصر من قوى تزعم أنها منه، لكنها مدفوعة من أحزاب الطوائف لتحوير استهدافه من مستوى النظام الطائفي بكامله إلى مرحلة دعم قوى طائفية ضد قوى طائفية أخرى، معتبراً أنّهما ينتميان معاً إلى النظام السياسي نفسه، إلا أنهما على اختلاف حالياً بسبب الصراع المندلع بين مراكزها الإقليمية.

الجمهورية/ حسن خليل

سأل لماذا رضي الرئيس المكلف صاحب السجل الأكاديمي النظيف أن يضع نفسه في هذا الموقع في ظل الانهيار المالي والنقدي والاجتماعي والاقتصادي؟ وقال هذه الحكومة يا دولة الرئيس ستكون هي التي تطلق رصاصة الرحمة على اتفاق الطائف الذي أهدى الحكم إلى فريق الميليشيات وهي بوقاحة تطالب بالدولة المدنية، هذه الحكومة ستحاول بمكر واحتيال من فيها أن تقنع المجتمع الدولي بأنها أهل للمساعدات كما باريس1و 2 و3 وسيدر، ولكن المجتمع الدولي لن يتقدم بأي مساهمة إلا ضمن أجندة سياسية.

الجمهورية/ نبيل هيثم

نقل عن مرجع مسؤول تخوفه من أن يكون بعض الخارج مقتنعاً بأن النظام اللبناني بصيغته الراهنة لم يعد ممكناً أن يستمر وأن ثمة حاجة لتأسيس نظام جديد ولكن أي نظام؟ وعلى أي ركام وأنقاض وأطلال سيقوم؟ وما هي كلفته ومن سيدفعها؟

الجمهورية / طوني عيسى

رأى أن الرئيس سعد الحريري سيكون في إجازة عن مسرح السلطة حالياً في انتظار إمرار المرحلة على الأقل، متوقعاً أن تشهد المرحلة المقبلة انتخابات نيابية مبكرة تقلب المعاملات السياسية كلها في الداخل في انتظار الردود على حكومة الرئيس حسان دياب.

الديار/ فادي عيد

نقل عن جهة سياسية مطّلعة قولها إنّها تبدي مخاوفها من حصول تطورات أمنية في بعض المناطق اللبنانية، وتحديداً في الشمال، وربما المخيمات الفلسطينية، مشيراً أنّ كل ذلك قد يحصل على خلفية الصراع السياسي في البلد، ومن ثم استغلال ما يجري في الشارع، خصوصاً بعدما خرجت الأمور عن نصابها وباتت تنذر بما لا تحمد عقباه. وكشف أنّه حتى الآن، لم يتّضح بعد عما إذا كان هناك أي دليل على وجود مندسّين في التظاهرات الأخيرة، على اعتبار أن التحقيقات بدأت من قبل الأجهزة المختصة، كما أوضح أنّه حتى الساعة ما من مؤشّرات توحي بأن هنالك مندسّين من غير الجنسية اللبنانية شاركوا في هذه الأعمال المخلّة بالأمن والاستقرار بفعل ما قاموا به من تكسير وتخريب في الممتلكات العامة والخاصة.

اللواء/ حسين زلغوط

تحدّث عن تشكيل الحكومة، مشيراً أنّ أمين عام حزب الله أعطى الوقت الكافي للحلفاء لإنجاز عملية التأليف لافتاً أنّه أدرك بأن ترك الأمور على غاربها من شأنها أن تزيد الأمور تعقيداً، فكان لا بد وأن يضرب على الطاولة ويقول لهؤلاء كفى وعليكم الإسراع في التأليف لإنقاذ البلد بعد أن وصلت الأمور إلى عتبة الانزلاق باتجاه المجهول. ورأى أنّ هذا الامتعاض الذي نادراً ما يعبّر عنه السيّد نصر الله في مراحل سابقة ومحطات مماثلة أخذه الجميع على محمل الجد، مؤكّداً أنّ هؤلاء أدركوا بأن لعبة المناورة وشد الحبال قد استنفدت بالكامل ولا بدّ من الذهاب باتجاه معادلة تقديم التنازلات، فأخذت تكر السبحة. وقال وفق الخارطة السياسية للحكومة إنّ أحداً من الأفرقاء لم يملك سبعة وزراء وبالتالي لا أحد من مكونات الحكومة العتيدة بات يملك الثلث المعطل التي قيل إن الوزير باسيل حارب بشكل شرس للحصول عليه، مضيفاً أنّه كان دائماً ينفي مثل هكذا توجه لكنه لم يكن يقنع أحداً.

الشرق / ميرفت سيوفي

قالت إنّه لم يكن مفاجئاً اشتعال الطرقات مع الإعلان عن ولادة حكومة "اللون الواحد"، معتبرةً أنّه لا يوجد لبناني واحد لا يعرف أنّ هذه الحكومة لن تستطيع تغيير حرف في المشهد اللبناني، وأضافت أنّ الأيام اللبنانيّة المقبلة ستكون معبّأة بالإطارات المشتعلة والطّرقات المقطوعة وسنسمع كثيراً "أسطوانة أعطوها فرصة". ورأت أنّ لبنان في قلب المجهول وفي عين العاصفة، كاشفةً أنّ هذه الحكومة ليست ما انتظره الشعب، وليس هذا هو الأمل الذي يبحث عنه، وختمت بالقول إنّها حكومة أقنعة استشارية، نفس الوجوه اختبأت، أقنعة يقال لها مستشارين وفي الحقيقة هي أدوات لنفس الطبقة التي نهشت جسد الدولة اللبنانيّة على الأقل منذ العام 1993 وحتّى اليوم.