The NewYork Times

الرجل المسؤول عن برنامج وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية لتعذيب المساجين يقف وجهاً لوجه مع من عذبهم

وقف جيمس ميتشل الطبيب النفسي ومهندس برنامج الاستجواب القائمة على تعذيب المساجين والذي اعتُمد في عهد جورج بوش الابن على منصة الشهادة. وتحدث جيمس خلال شهادته كيف تمت صياغة برنامج الاستجواب ولماذا اعتبر في حينه أن هذا البرنامح ضروري كما تحدث متأثراً حين قال إنه اعتبر أن واجبه الوطني أن يطبق بنفسه التقنيات التي ابتكرها.

وعلى بعد ياردات قليلة من قاعة المحكمة العسكرية التي بُنيت خصيصاً لمحاكمتهم فوقف خمسة رجال متهمين بالمساعدة في التخطيط لشن اعتداءات 11 أيلول. وخضع هؤلاء الرجال الخمسة جميعاً لوسائل التعذيب التي ابتكرها الدكتور ميتشل. وأضاف الدكتور ميتشل خلال شهادته أنه عمل كمتعاقد مع وكالة الاستخبارات المركزية ولم يعبّر عن أي مشاعر ندم واعتبر أنه فعل ما فعله من أجل الشعب الأميركي في وقت خشيت فيه إدارة جورج بوش وقوع هجمات أخرى لاحقة بواسطة طائرات أو بواسطة قنبلة نووية.

The Washington Post

ترامب يهدد أوروبا برسوم جمركية جديدة في دافوس معمقاً الخلاف مع حلفاء الولايات المتحدة منذ زمن بعيد

جدد الرئيس ترامب تهديده بفرض رسوم جمركية كبيرة على السيارات الأوروبية خلال المنتدى الاقتصادي العالمي واعداً باعتماد تكتيك قاسٍ إذا لم تجرِ المفاوضات التجارية كما يشتهي. وبعد أيام قليلة فقط على تحقيق ترامب لانتصارات مع كل من الصين والمكسيك وكندا، أبرز هذا التوجّه لديه كيف أنه ينتقل بسرعة ليجعل من أوروبا الجبهة التالية في حربه التجارية من أجل فرض سياساته الحمائية.

وضمن هذا التوجّه، حذر وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشن بأن إيطاليا وبريطانيا قد تواجهان رسوماً جمركية أميركية إذا قررتا فرض ضرائب على الشركات التكنولوجية الأميركية الكبرى مثل فايسبوك وغوغل. وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد وافق خلال الأيام الأخيرة على تأجيل فرض ضرائب مماثلة لتجنب رسوم ترامب الجمركية.

روسيا اليوم

كوريا الشمالية تعلن إنهاء التزامها بوقف التجارب النووية

أعلنت كوريا الشمالية الثلاثاء، أنها لم تعد تشعر بأنها مقيدة بالتزاماتها التي تشمل وقف التجارب النووية وإطلاق الصواريخ البالستية بعيدة المدى، وذلك نظرا لتجاهل واشنطن التزاماتها. وقال جو يونغ تشول المستشار في بعثة كوريا الشمالية إلى مقر الأمم المتحدة في جنيف خلال مؤتمر نزع السلاح: "لم نعد نرى سببا للتقيد من جانب واحد بالتزام لا يحترمه الطرف الآخر". واتهم جو الولايات المتحدة بفرض "أكثر العقوبات وحشية ولا إنسانية" على بلاده، مضيفاً: "إذا استمرت الولايات المتحدة في مثل هذه السياسة العدائية تجاه جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، فلن يكون هناك أبداً أي نزع للأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية".