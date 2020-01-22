الوكالة الوطنية للإعلام

دياب بعد إعلان مرسوم تشكيل الحكومة: تعبر عن تطلعات المعتصمين على مساحة الوطن

أعلن رئيس مجلس الوزراء حسان دياب بعد تشكيل الحكومة "أن الحكومة تعبر عن تطلعات المعتصمين على مساحة الوطن وسنعمل لترجمة مطالبهم وهي مكونة من اختصاصيين ذوي كفاءات وفيها تمثيل متوازن للمرأة. إنها حكومة اختصاصيين لا يقيمون حساباً إلا لمصلحة الوطن، حكومة غير حزبيين لا يتأثرون بالسياسة وصراعاتها، حكومة شباب وشابات يفتشون عن مستقبل واعد في وطنهم، حكومة لبنان يحمي الأبناء، حكومة تتولى المرأة فيها التمثيل الوازن وتشغل فيها موقع نائب الرئيس للمرة الأولى في لبنان، حكومة وزراؤها استثناء وفريق عمل إنقاذي لا يملك إلا بذل الجهد والعطاء. ودعا دياب الجميع لورشة استنهاض الوطن المبدع في استمراره.

وكالة فرنس برس

وزير الخارجية الفرنسي في الجزائر لمناقشة ملفات ثنائية وإقليمية

يجري وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان الثلاثاء زيارة قصيرة للجزائر مخصصة لمناقشة ملفات ثنائية وإقليمية، أولها أزمة ليبيا ودول الساحل الإفريقي، وفق ما أكد مصدر رسمي جزائري. ولدى وصوله التقى لودريان نظيره الجزائري صبري بوقادوم، قبل أن يستقبله رئيس الوزراء عبد العزيز جراد ورئيس الجمهورية الجزائري عبد المجيد تبون.

وكالة أنباء شينخوا

الرئيسان الصيني والإيطالي يشيدان بافتتاح عام الثقافة والسياحة بين الصين وإيطاليا

بعث الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا برسالتي تهنئة بمناسبة افتتاح عام الثقافة والسياحة بين الصين وإيطاليا في العاصمة الإيطالية روما. وأشار شي في رسالته إلى أن الصين وإيطاليا ممثلتان بارزتان للحضارات الشرقية والغربية، على التوالي. وقال شي إنه منذ أكثر من ألفي عام، أسهمت الحضارتان الصينية والإيطالية -اللتان كانتا متباعدتين- في بناء بعضهما البعض بفضل طريق الحرير القديم، مضيفاً أن مبادرة الحزام والطريق جددت اليوم تبادلاتهما الودية القديمة. وفي معرض إشارته إلى أن الصين وإيطاليا تتمتعان بموارد ثقافية وسياحية غنية، أعرب شي عن أمله في أن يتمكن العاملون في القطاعين الثقافي والسياحي لدى البلدين معاً من رسم آفاق جديدة مبهجة للحوار بين الحضارتين القديمتين في حقبة جديدة، من أجل تقديم مساهمات جديدة للتنوع الثقافي والتبادلات بين الثقافات حول العالم.

وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء - ارنا

موسوي: ظريف ونظيره الكندي لم يبحثا بشأن استئناف العلاقات الثنائية

صرح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي بأن وزير الخارجية محمد جواد ظريف ونظيره الكندي فرانسوا فيليب شامباني لم يبحثا بشان استئناف العلاقات الثنائية بين البلدين خلال اللقاء الأخير بينهما في العاصمة العمانية مسقط. وقال موسوي في تصريحه للصحفيين مساء الثلاثاء بشأن أن كان ظريف قد بحث مع نظيره الكندي في مسقط أخيراً حول استئناف العلاقات الثنائية بين البلدين: كلا، لقد أوضحنا (في مسقط) نقطة نرى أن ضرورة نشير إليها هنا أيضاً وهي أن الأعزاء الذين قضوا (من ذوي الجنسية المزدوجة الإيرانية الأجنبية في حادث تحطم الطائرة الأوكرانية) هم إيرانيون.