أوروبا تقدّم فرصة للتفاوض مع إيران وعلى واشنطن اغتنامها

خلال مؤتمر صحفي عُقد بعد اغتيال قاسم سليماني، أعاد الرئيس ترامب التأكيد على سياسة "الضغط الأقصى" التي تنتهجها إدارته ضدّ إيران وطلب مجدداً من الدول الأوروبية الانسحاب من الاتفاق النووي. وفي غضون ذلك، أعلنت طهران عمّا أسمته بـ "الخطوة العلاجية الخامسة والنهائية" بعيداً عن التزاماتها بموجب "خطة العمل الشاملة المشتركة". ورداً على ذلك، صرّح وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا في 14 كانون الثاني/ يناير أنهم سيطلقون آلية تسوية النزاعات التي تنص عليها الخطة.

غير أنه في الوقت نفسه، أوضحت هذه الدول الأوروبية الثلاث أنها لن تنضمّ إلى حملة الضغط الأقصى التي تشنها إدارة ترامب على إيران، والتي ازدادت حدتها بشكل مطرد منذ انسحاب الولايات المتحدة من "خطة العمل الشاملة المشتركة" وإعادة فرض عقوبات أميركية أحادية الجانب في عام 2018. وخلافاً لادعاءات الولايات المتحدة، لن يتسبّب القرار الأوروبي فوراً "بردّ مفاجئ" يتمثل بفرض الأمم المتحدة المزيد من العقوبات على طهران (على الرغم من أن هذا السيناريو يمكن أن يتكشف لاحقاً إذا فشلت خطة الدول الأوروبية الثلاث وتتم إحالة الانتهاكات الإيرانية إلى مجلس الأمن الدولي). وبدلاً من ذلك، تحافظ أوروبا على موقفها الوسطي بين واشنطن وطهران بغية إبقاء احتمال إجراء مفاوضات جديدة بشأن البرنامج النووي وقضايا إقليمية أخرى قائماً.

ما وراء ادعاء روحاني بتخصيب اليورانيوم

إلينا ديلوجر

في بث حي على التلفزيون الحكومي الإيراني في السادس عشر من كانون الثاني، صرح الرئيس الإيراني حسن روحاني بأن بلاده تخصب حالياً المزيد من اليورانيوم بكمية تفوق ما كانت تخصبه قبل التوصل إلى "خطة العمل الشاملة المشتركة" عام 2015. وإذا كان ادعاؤه صحيحاً، فإن ذلك يمثل زيادة غير عادية في إنتاج إيران الشهري لليورانيوم المخصب منذ التدقيق الحسابي الأخير الذي أجرته بعثة "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" في زيارتها الأخيرة لإيران في 3 تشرين الثاني. وكانت تلك المستويات العالية من الإنتاج، الدافع الرئيسي للتوسط في الاتفاق النووي في المقام الأول، لأن المدة اللازمة لتخطي إيران للعتبة النووية، أي المدة التي ستحتاج إليها لإنتاج ما يكفي من اليورانيوم المخصب لصنع سلاح نووي أصبح قصيراً بشكل مخيف نتيجة لذلك. والخطوة المقلقة التالية التي يمكن لإيران اتخاذها فهي زيادة التخصيب من 4.5٪ إلى 19.75٪، وهي زيادة قريبة جداً من الناحية التقنية من اليورانيوم المُعَد لصنع الأسلحة. وإذا كانت طهران قادرة على زيادة مخزونها بالسرعة التي يدّعيها روحاني، وإذا ما عززت التخصيب إلى 19.75٪، فمن شأن ذلك أن يثير المخاوف نفسها التي كانت قائمة قبل التوصل إلى "خطة العمل الشاملة المشتركة" في ما يتعلق بالمدة اللازمة لتخطي العتبة النووية.