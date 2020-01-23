الوكالة الوطنية للإعلام

اللواء عثمان من دار الفتوى:القوى الأمنية حريصة على دور العبادة

استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى في حضور أمين الفتوى في الجمهورية اللبنانية الشيخ أمين الكردي إمام مسجد محمد الأمين، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، الذي أطلع سماحته على مجريات الأمور التي حصلت أمام مسجد محمد الأمين، في وسط بيروت مساء يوم السبت الفائت. وأكد اللواء عثمان للمفتي دريان أن ما يشاع من انتهاك لحرمة المسجد عار من الصحة، والقوى الأمنية لم تدخل الى داخل المسجد، وهي حريصة على دور العبادة وعلى أن لا تكون مكاناً للاعتداء على قوى الأمن الداخلي.

وكالة الأناضول

غوتيريش لـ"الحكومة اللبنانية": ملتزمون بدعمكم

رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بإعلان تشكيل حكومة جديدة للبنان، مؤكداً "التزام الأمم المتحدة بدعم تقوية لبنان". وذكر بيان أصدره المتحدث الرسمي باسمه "استيفان دوغريك"، في وقت متأخر مساء الثلاثاء، أن "الأمين العام يتطلع إلى العمل مع رئيس الوزراء حسان دياب ومجلس الوزراء المقبل، بما في ذلك دعم برنامج الإصلاح في لبنان وتلبية الاحتياجات الملحة لشعبه".

وكالة أنباء رويترز

الجزائر تستضيف اجتماعاً لوزراء خارجية دول الجوار الليبي الخميس

قالت وزارة الخارجية في بيان إن الجزائر سوف تستضيف الخميس مؤتمراً لوزراء خارجية الدول المجاورة لليبيا من أجل بحث النزاع هناك. وسيشارك في الاجتماع وزراء خارجية مصر وتونس والسودان وتشاد ومالي والنيجر بعد نحو أسبوع من قمة برلين التي استهدفت دعم وقف لإطلاق النار. وقال مصدر مطلع على الموضوع لرويترز إن الجزائر، التي لها حدود طولها ألف كيلو متر مع ليبيا، تعمل من أجل "تحقيق إجماع لتأمين أكبر فرصة ممكنة للتوصل إلى اتفاق سلام" في اجتماع مستقبلي مقترح بالجزائر.

وكالة فرنس برس

ترامب يطلق معركة تجارية ضد الأوروبيين من منتدى دافوس

بعد الهدوء على جبهة حربه التجارية مع الصين، استغل الرئيس الأميركي دونالد ترامب مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي ليصعد الضغط على الاتحاد الأوروبي مع تهديده من جديد الأربعاء بفرض رسوم جمركية على صادراته من السيارات. في المقابل سعى الأوروبيون إلى التهدئة سواء على لسان رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين التي تريد التوصل سريعاً لاتفاق تجاري مع الولايات المتحدة، أو أيضاً فرنسا التي قررت إرجاء تسديد الضريبة على الشركات الرقمية التي أُثار فرضها غضباً أميركياً عارماً.