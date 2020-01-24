الشرق 20/1/2020

سيرينا وليامس لتحقيق رقم قياسي في بطولة أوستراليا ومعادلة كورت

تأمل الأميركية المخضرمة سيرينا وليامس في أن تشكل بطولة أوستراليا المفتوحة، محطّة لدخول التاريخ من أوسع أبوابه ومعادلة الرقم القياسي للأوسترالية مارغريت كورت مع 24 لقباً في الغراند سلام.

ماغواير يحمل شارة القيادة في اليونايتد بدلاً من أشلي يونغ

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي تعيين المدافع هاري ماغواير قائداً جديداً للفريق بدلاً من المدافع المخضرم آشلي يونغ المنتقل إلى نادي إنتر ميلان.

الجمهورية 20/1/2020

ليفربول "البطل الحقيقي"

ردّ ليفربول على ثلاثة عقود من التقهقر، بابتعاده بفارق 30 نقطة عن غريمه التاريخي مانشستر يونايتد بعد الفوز عليه 2-0 أمس في المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

نداء الوطن 21/1/2020

سولسكاير لضمّ لاعبين لفترة قصيرة

ألمح النروجي أولي غونار سولسكاير، مدرب نادي مانشستر يونايتد الانكليزي لكرة القدم، إمكانية ضم لاعبين لفترة قصيرة بعد النكسة التي تعرّض لها الفريق يإصابة مهاجمه ماركوس راشفورد، والتي ستبعده ما لا يقل عن ستة أسابيع عن الملاعب.

نداء الوطن 21/1/2020

ريال مدريد يضمّ رينييه كارفالهو

تعاقد ريال مدريد الاسباني مع النهاجم البرازيلي الشاب رينييه كارفالهو(18 عاماً) من فلامنغو بعقد طويل الامد حتى حزيران 2026 في مقابل 35 مليون يويو؟.

لامبادر يرغب بالتعاقد مع كافاني

رحبّ فرانك لامبارد، المدير الفني لفريق تشلسي الانكليزي، بفكرة التعاقد مع الأوروغواياني إدينسون كافاني مهاجم باريس سان جرمان الفرنسي في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

الجمهورية 22/1/2020

برشلونة سيتعاقد مع مهاجم

أقرّ مدرّب برشلونة الإسباني كيكي سيتيين أنّ النادي يفكر بالتعاقد مع مهاجم خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لتعويض غياب الأوروغوياني لويس سواريز. ومن غير المتوقع عودة سواريز الى الملاعب هذا الموسم بعد خضوعه لعملية جراحية في ركبته اليمنى منتصف الشهر الحالي ستبعده ما يقارب الأربعة أشهر عن الملاعب، علماً أنه سجّل 14 هدفاً في 23 مباراة هذا الموسم. ولعب نجم الفريق الأرجنتيني ليونيل ميسي في مركز رأس الحربة الوهمي في المباراة الأولى تحت إشراف سيتيين أمام غرناطة في الدوري الأحد. لكن الأرجنتيني يفضّل اللعب أكثر على الطرف الأيمن.

الجمهورية 23/1/2020

راشفورد سيعود

أكد الإنكليزي ماركوس راشفورد أنهّ واثق من عودته إلى صفوف فريقه مانشستر يونايتد قبل نهاية الموسم، بعد تعرّضه لإصابة الظهر ستبعده ما لا يقل عن 6 أسابيع عن الملاعب.