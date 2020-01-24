TL

أقلعت الطائرة الحكومية بكل ركابها ودفعة واحدة من أمكنة عدة تسليماً وتسلماً بين الركاب القدامى والجدد وفي لقاءات دبلوماسية للكابتن حسان دياب.

وثمة ترقب لمدى الثقة الدولية والمساعدات الدولية إذا كانت ستعطى مع الإشارة إلى أن الدول الكبرى ترهن ذلك بالإصلاحات.

المنار

تسليم وتسلم بلا وعود وردية، بل قراءة واقعية للحال، وإصرار على المضي في مسيرة العمل الجاد نحو الإنقاذ..

هي أول أيام وزراء "حكومة الإنقاذ" الذين بدأوا التموضع في وزاراتهم، مسابقين الوقت للشروع بالمهمة الاستثنائية الملقاة على عاتقهم.. وإن كانت أولى الإيجابيات أن الوطن قد عتق من الفراغ، فإن أول نشاطات السراي الحكومي بدأ بتهان أوروبية للرئيس حسان دياب، حملها سفراء دول عدة، والكلام موزع من استعداد بريطاني للدعم متى أظهرت الحكومة التزامها بالإصلاحات التي يحتاجها لبنان، وصولاً إلى إبداء سويسرا كل التعاون في ملف تهريب رؤوس أموال لبنانية إلى بنوكها..

nbn

بخطى سريعة وبنفس واقعي بعيد من المغالاة في المواقف والوعود تنطلق الحكومة الإنقاذية لمواجهة الاستحقاقات الكثيرة التي تنتظرها. هذه الانطلاقة عكستها إجراءات التسليم والتسلم بين الوزراء السابقين والجدد وتحديد موعد لأول اجتماع للجنة الوزارية المكلفة وضع خارطة طريق البيان الوزاري قبل ظهر غد الجمعة في السرايا التي قرر الرئيس حسان دياب أن يقيم فيها مع عائلته وتحديداً في الجناح المخصص لرئيس الوزراء وذلك في خطوة غير مسبوقة.

mtv

على ما يبدو فإن المكابرة لا تزال هي العنوان العريض والسمة الغالبة على تصرفات أهل الحكم .إذ لا يتعاطى هؤلاء مع ما تقدم كحقائق آتية ، فبعد تشكيلتهم الحكومية.

NTV

في موازاة الاحتضان السياسي الخارجي والمحلي، يبقى الأهم الاحتضان الشعبي، وعنوانه الثقة... التي لا يمكن قياسها لا بأعمال الشغب اليومية، ولا بالاعتداء على الجيش والقوى الأمنية، ولا بقطع الطرق المتقطع، ولا بالشتائم الإعلامية والخدع على مواقع التواصل، كمثل إنشاء حسابات وهمية بأسماء الوزراء الجدد، بل بأن تخطو الحكومة الجديدة خطوات تعيد الثقة المفقودة.

OTV

الاحتضان الدولي لحكومة حسان دياب يتراكم، والموقف الأميركي الذي عبر عنه في الساعات الأخيرة وزير الخارجية مايك بومبيو ليس بعيداً عن السياق، إذا أحسنت القراءة أو حتى الترجمة. فبعد مواقف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والناطق الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي والأمين العام للأمم المتحدة أمس، غرد ممثل الأمين العام في لبنان يان كوبيتش اليوم قائلاً: لا تدعوا الاعتبارات السياسية تطمس إنجازاً إيجابياً كبيراً هو وجود ست نساء في الحكومة أي ما نسبته ثلاثون بالمئة، وامرأة للمرة الأولى كنائب لرئيس الوزراء ووزيرة الدفاع، وأضاف: ساعدوهن على النجاح واحكموا عليهن من خلال النتائج.

LBC

سؤال واحد على لسان كل لبناني: هل ستقلع هذه الحكومة؟ اللبنانيون منقسمون حول الجواب، منهم من يرى أن هذه الحكومة لا تسقط في الشارع "وبعد ما انعرف خيرها من شرها"، ومنهم من يرى أن الثورة التي قاربت المئة يوم، لا يمكن أن ترضى بهكذا حكومة، وأنها ستثابر وستناضل لإسقاطها.

الميادين

رأى حاكم ​مصرف سوريا المركزي​ حازم قرفول، أن المصرف وحده غير قادر على ضبط الواقع الاقتصادي والأسواق، لأن هذه العملية تحتاج لجهد جماعي بالاشتراك مع المواطن السوري.

وأكد الحاكم في تصريحه لقناة "الفضائية السورية" أن المصرف المركزي يدعم جميع المبادرات التي من شأنها دعم ​الليرة السورية​ لدورها في تسوية المدفوعات، وفي ذات الوقت نبّه من استغلال هذه المبادرات للمصالح الشخصية، كمحاولة البعض بيع الليرة السورية بقيمة عالية.

الجزيرة

أعلنت هيئة "​الحشد الشعبي​" ​العراقي، في بيان له أن "قوة من ​اللواء​ 45 التابعة للحشد، رصدت، ​طائرة​ ​مسيرة​ تحوم فوق مقره في ​منطقة المزرعة​ بقضاء القائم غربي العراق، فسارعت على معالجة الأمر بالمضادات الأرضية وأجبرتها على التراجع".

العربية

أعلنت وزارة ​الصحة​ ​السعودية​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنها "لم تسجل ​حالات​ إصابة بفيروس كورونا​ في المملكة". هذا وكان وزير الصحة الهندي قد أعلن، في وقت سابق، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن هناك "ممرضاً هندياً في ​مستشفى​ بجنوب السعودية مصاب بفيروس كورونا".