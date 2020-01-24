لبنان الحر

اعتبر النائب ​عماد واكيم​ أن "​حزب القوات اللبنانية​ منذ تأسيسه مع الرئيس ​بشير الجميل​ وصولاً إلى رئيس الحزب ​سمير جعجع​ هو بحد ذاته ثورة اجتماعية نحو بناء دولة قوية، فالقوات إضافة إلى عملها المقاوم والمدافع عن الأرض كانت تعمل في الشق المعيشي والاجتماعي، وقد أصبح لديها تكتلاً من 15 نائباً، هي تعمل لبناء جمهورية قوية قدمت من أجلها آلاف الشهداء".

صوت لبنان

شدّد رئيس "حزب الكتائب اللبنانية" النائب ​سامي الجميل​، على أنّ "جلسة إقرار موازنة ​الحكومة​ الّتي أسقطتها ثورة 17 تشرين مخالفة للدستور، كون ​الحكومة الجديدة​ لم تأخذ ثقة المجلس بعد، وهي تأكيد على نيّة الاستمرار بالنهج الّذي أوصل لبنان الى المهوار". وأكّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ "​لبنان ينتفض​ ولن يستسلم".

radio orient

لفتت وزيرة الداخلية السابقة ​ريا الحسن​ إلى أنها تعرضت "لتدمير معنوي غير مسبوق في الأشهر الثلاثة الأخيرة لكنّي أترك الوزارة وضميري مرتاح"، مشيرة إلى "أنني أعمل في ​القطاع العام​ منذ أكثر من 25 عاماً، وتوليت عدة مراكز ومواقع ولا يمكن لأحد أن يقول عني أي كلمة سلبية، وأتحدى أحد أن يقول أنني قمت بأي ​عملية سرقة​".

اذاعة النور

أشاد ​العلامة السيد علي فضل الله​، فور عودته إلى ​لبنان​ بعد زيارته ​الكويت​، ولقائه بأميرها صباح الأحمد الصباح بـ"الدور المميز للكويت في علاقاتها مع المحيط العربي و​الإسلامي وحرص قياداتها على حل مشاكل المنطقة"، لافتاً إلى أنها "سوف تقف إلى جانب لبنان في أزماته وأوضاعه الحالية الصعبة كما سبق لها أن وقفت إلى جانبه في أشد الأزمات وأعقدها".

صوت المدى

أكدت مستشارة رئيس "​التيار الوطني الحر​" ​مي خريش​ أن "​رئيس الجمهورية​ ميشال عون لا يمكن لمهرج أن يقول عنه إنه ليس موجوداً"، مشيرةً إلى أن "هؤلاء نجوم الصدفة ونجوم ​الثورة​، الآن لا يمكن أن يلغوا هذه المدرسة".