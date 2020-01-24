"اللواء" واصل الديمقراطيون أمس مساعيهم لمحاكمة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمرافعاتهم التي تطالب بعزله من منصبه لكن زملاءه الجمهوريين لم يبدوا أي مؤشرات على تخفيف مقاومتهم لطلب الديمقراطيين.

"الشرق" أكد أعضاء الحزب الديمقراطي الأميركي رفضهم أي تسوية تتضمن مثول نجل جو بايدن نائب الرئيس السابق مقابل التخلي عن محاولات جديدة لاستدعاء مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون.

"النهار" أعلنت القيادة المركزية الأميركية نقل المزيد من أفراد قواتها إلى المانيا، للخضوع لفحوص طبية، بعد الهجوم الإيراني على قاعدة تتمركز فيها قوات أميركية في العراق.

"النهار" أفاد مسؤولون في البنتاغون أنه لم يكن هناك أي جهد مبذول لتقليل شأن بيانات الإصابات أو تأجيل إعلانها، لكن التعامل مع مسألة الإصابات بعد هجوم طهران، جدد الشكوك في ما يتعلق بسياسة الجيش الأميركي في التعامل مع الإصابات في الرأس.

"الجمهورية" حذرت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس من الاستعجال في إلغاء الاتفاق النووي مع إيران قائلاً إنه سيكون من الخطأ التخلي عن اتفاق معيب قبل إبرام اتفاق آخر أفضل منه.

"الجمهورية" أعلنت الإدارة الأميركية أمس فرض عقوبات على شركات عدة في القطاع النفطي، لاتهامها بمساعدة الشركة الإيرانية للنفط في تصدير منتجات قيمتها مئات ملايين الدولارات.

"الجمهورية" أكّد وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف أمس أن إيران تبقى منفتحة للحوار مع جاراتها كما أعلن عن استعداد بلاده للمشاركة في أي عمل تكاملي يصب في مصلحة المنطقة.

"الشرق" قال مسؤول عسكري أميركي إن القوات المسلحة المدعومة من إيران تشكل خطراً أكبر من داعش مؤكداً أنه من المبكر الحديث عن نتائج قتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

"الشرق" أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي أن تهديد واشنطن باغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري إسماعيل قاآني يكشف حقيقة استخدام الحكومة الأميركية للإرهاب.

"اللواء" دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس إلى عقد قمة لأعضاء مجلس الأمن الدولي الدائمين روسيا والولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحد والصين من أجل الدفاع عن السلام والحضارة في مواجهة انعدام الاستقرار في العالم.