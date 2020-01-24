"الجمهورية" قال وزير الخارجية الجزائرية، إن المشاركين في الاجتماع الذي يهدف إلى تسوية سلمية للنزاع الليبي، شددوا على ضرورة احترام ليبيا بوصفها دولة موحدة واحترام سيادة السلطات الشرعية على مجمل أراضيها. وأشار إلى أن المشاركين عبّروا عن رفضهم لكل تدخل أجنبي في ليبيا وعن تشجيعهم للأطراف الليبية لحل أزمتهم بالوسائل السلمية.

"الجمهورية" أعلن وزير الخارجية التركية، مولود جاويش أوغلوا، أن تركيا لا تعتزم إرسال المزيد من المستشارين العسكريين إلى ليبيا أثناء وقف إطلاق النار مضيفاً أن اللجنة العسكرية يمكنها أن تلعب دوراً حيوياً في الحفاظ على وقف إطلاق النار.

"الجمهورية" أعلن رئيس وزراء اليونان، أن الاتحاد الأوروبي لن يوافق على حل سياسي للصراع الدائر في ليبيا ما لم تتخل تركيا وليبيا عن اتفاق بحري.

"الجمهورية" نقلت وسائل إعلام رسمية سورية عن وزارة الدفاع الروسية أن مسلحين شنوا هجوماً كبيراً على القوات الحكومية في إدلب أسفر عن مقتل ما يصل إلى 40 جندياً سورياً، لكن مسؤولاً من المعارضة والمرصد السوري لحقوق الإنسان نفيا هذه الرواية.

"الشرق الأوسط" قصف الجيش التركي مواقع تابعة لوحدات حماية الشعب الكردية في تل تمر بريف الحسكة شمال سوريا بالمدفعية الثقيلة وطال القصف مواقع الوحدات الكردية التي تقود تحالف قوات سوريا الديمقراطية في محور قرية مباقر من ناحية تل نمر وأسفر عن أضرار مادية.

"الشرق الأوسط" أجرى المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن جولة مباحثات في موسكو، مع وزير الدفاع سيرغي شويغو، ركزت على الوضع في إدلب والمسائل الإنسانية. واستهل بيدرسن حديثه بالإشادة بدور روسيا في حل الوضع في سوريا، معتبراً أن روسيا هي الشريك الأساسي للأمم المتحدة في عملية التفاوض من أجل السلام وأعرب عن أمله في الحصول على مساعدة من باقي الدول في المستقبل.

"الجمهورية" أكد المتحدث باسم وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، أنه مرة جديدة تم انتهاك وقف إطلاق النار في إدلب مشيراً إلى أن استئناف الهجوم على إدلب، بما في ذلك الضربات وعمليات القصف المتكررة هو أمر غير مقبول ويجب أن يتوقف. كما حذر الاتحاد الأوروبي من أن العقوبات ستبقى على الحكومة السورية طالما هذه الهجمات الوحشية مستمرة.

"الجمهورية" أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مقتل 8 أشخاص غالبيتهم أطفال في غارات شنتها طائرة حربية روسية في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا.

"الجمهورية" أفادت قناة فوكس نيوز الأميركية، بأن الولايات المتحدة قد تنشر منظومات مضادة للصواريخ من نوع باتريوت في العراق بعدما أطلقت إيران حوالي 15 صاروخاً على قاعدتين تستضيفان عسكريين أميركيين ردّاً على اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

"الشرق" أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقاء مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس استعداد روسيا لتعزيز العلاقات بين الطرفين بما يشمل أيضاً التسوية الفلسطينية الإسرائيلية.