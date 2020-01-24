الأخبار/ رضا صوايا

قال إنّ مجموعة من النواب في البرلمان الأوروبي تسعى لفتح تحقيق في مزاعم فساد تطال مشاريع للاتحاد الأوروبي في مجال إدارة النفايات في لبنان، قد تقود في حال التثبت منها إلى حجب مساعدات الاتحاد عن لبنان، لافتاً إلى أنّ المفارقة في الموضوع تكمن في أنّ النواب يطالبون باستعادة الأموال المنهوبة للاتحاد، آملين من الحكومة اللبنانية المبادرة إلى التحقيق من جهتها وإعادة هذه الأموال كبادرة حسن نية. ورأى أنّه في 14 تشرين الثاني المنصرم، نجح مؤتمر بروكسيل للاتحاد الأوروبي عن لبنان والفساد بإدراج ملف لبنان في جلسة البرلمان الأوروبي التي عقدت بعد أسبوعين، لافتاً أنّه تحدّث فيها حوالى 20 نائباً أوروبياً عن الأوضاع في لبنان، من بينهم تييري مارياني، الوزير السابق في حكومة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي والذي قال في مداخلته "إننا كمنتخبين في البرلمان الأوروبي يتوجب علينا أن نتساءل أين تذهب الأموال التي نحوّلها إلى لبنان لمساعدته؟"

البناء/ محمد حميّة

تحت عنوان: "البيان الوزاري لن يكون عقدة وشروط دولية مقابل دعم لبنان"، أشار أنّه مع انحسار موجة العنف التي رافقت إعلان مراسيم الحكومة وغياب أي مواجهة أمس، بين المتظاهرين والقوى الأمنية في وسط بيروت وساحة النجمة، تحديداً بعد قرار سياسي حاسم ترافق مع إجراءات أمنية مشدّدة في محيط المجلس النيابي، تنفّست الحكومة الصعداء لتبدأ برحلة العمل لإنقاذ لبنان من أزماته الاقتصادية والمالية التي يعاني منها منذ عقود. ونقل عن مصادره قوله إنّ البيان شبه منجز، مضيفاً أنّ اللجنة اليوم ستضع اللمسات الأخيرة عليه، كما نقل عن مصادر مطلعة على موقف حزب الله قولها إنّ "الحزب كما سهّل عملية التكليف والتأليف سيسهل إنجـــاز البيان الوزاري لتنصرف الحكومة الى عملها وتســـتغل كل دقيقة للعمل لمعالجة الأزمات المتعددة"، وتابع قائلاً إنّه "لن تكون الصيغة التي ستـــظهر دور المقاومة في الدفاع عن لبنان، محلّ إشكالية لدى المقاومة، فأغلب الحكومة هم حلفاء للحزب والمقاومة ولا خوف من أن تتّخذ الحكومة أي قرار تصادمي مع الحزب".

الجمهورية/ نبيل هيثم

أشار إلى أن الفريق الذي ألف الحكومة الحالية يرى أنه كان يفضل لو أنها جامعة لكانت امتلكت عناصر قوة إضافية ولكنها حكومة أمر واقع لأنه لم يتوافر بديل أحسن منها، بعدما فشلت كل المحاولات مع الرئيس سعد الحريري للذهاب إلى صيغة بديلة عنها، ورأى أن عمر الحكومة قصير إن ثبت عجزها وفشلها، وطويل إن أقدمت على خطوات نوعية وإصلاحات على طريق معالجة الأزمة.

الديار/ جاسم عجاقة

عرض للواقع الاقتصادي الذي نمر به في البلد، مشيراً إلى أنّ تصريح وزير المال غازي وزني أثار ذعرًا في الأسواق بعد تصريحه عن أنّ "العودة إلى سعر الـ1500 ليرة بات أمراً مستحيلاً". ولفت إلى أنّ هذا التصريح أتى في معرض الحديث عن سعر الدولار لدى الصيرفة الناتج عن الطلب الكبير في الأسواق والناتج عن الأزمة السياسية الحالية، مضيفاً أنّه لا يُمكن لسعر الدولار لدى الصيارفة بالعودة إلى السعر الرسمي إلا بانحسار الأسباب، لكن للأسف اجتزاء حديث وزير المال أدّى إلى تفسيره بغير شكله المقصود. ورأى أنّ كمية الدولارات الموجودة في لبنان اليوم محدودة وأوجه استخدامها تنقسم إلى ثلاثة أجزاء:

أولاً، تمويل الاستيراد البالغ 20 مليار دولار أميركي.

ثانيًا، تمويل نفقات الدولة اللبنانية بالعملة الصعبة والتي تفوق الـ 8 مليار دولار أميركي هذا العام.

ثالثًاً، الدفاع عن سعر صرف الليرة اللبنانية المثبّت على 1507.5 ليرة للدولار الواحد، وختم متسائلاً: "أي خيار هو المُمكن لهذه الحكومة؟ وهل هناك من بدائل للتمويل عن الدولارات الموجودة في القطاع المصرفي؟"

اللواء/ رلى موفّق

رأت أنّ تقديم حكومة اختصاصيين يوصفون بأنهم آتون من ثقافات غربية، وتحديداً أميركية وتطعيمها بوجوه نسائية على كثير من الانفتاح، لا يلغي حقيقة صارخة بأنها في المضمون حكومة "حزب الله"، وإن بدت في ظاهرها على غير ثقافته ومفاهيمه وعقيدته، خصوصاً في ما يخص الصورة التي أُريد إرسالها، مشيرةً أنّه يوم كُـلّف الرئيس دياب، خرج الإعلام الغربي ليصفه بأنّه الرئيس المكلف من محور "حزب الله"، وحين تشكلت الحكومة نعاها الإعلام نفسه بأنّها حكومة "حزب الله" أو المدعومة منه، مضيفاً أنّ هذا لا شك يعكس إلى حد كبير، النظرة التي ينطلق منها الخارج في تعاطيه مع "حكومة اللون الواحد" والمظلة السياسية لها. وختمت بالقول إنّ تشكيل الحكومة كان مطلباً دولياً، لافتةً أنّ قياس معيار نجاحها وفشلها مرتبط بكيفية تعامل الخارج معها، من المحيط العربي وخصوصاً الخليج إلى الأوروبيين والأميركيين، والمنظمات الدولية، أصحاب الحل والربط في مسيرة إخراج لبنان من انهياره الحتمي.

الشرق / أسامة الزين

تحدّث عن وضع الحكومة والوضع الراهن في البلاد، وقال إنّ حكومة الرئيس حسان دياب تواجه جبالاً من المشاكل والتعقيدات ليس فقط على الصعيد الاقتصادي بل على الصعيد السياسي، ونقل عن بعض المحلّلين أنّهم يتوقّعون استقالتها في وقت قريب، وأشار أنّه يمكن القول أنّ عهد الرئيس العماد ميشال عون لن يكون مريحاً خصوصاً وأنّ بعض الأطراف قررت فتح معركة عليه خصوصاً بعد قرار الرئيس سعد الحريري برفض تسميته كرئيس مقبل أو مفترض للحكومة، مضيفاً أنّ الحكومة فاقدة للميثاقية التي كان رئيس مجلس النواب نبيه بري من أشد المتمسكين بها، لافتاً إلى أنّه قد بقي للحظة الأخيرة مصراً عليها في الساعات التي سبقت تكليف الرئيس دياب، وحاول جاهداً إقناع الحريري بالترشح لتشكيل هذه الحكومة، بيد أنّ الأمر لم يحصل.