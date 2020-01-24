The Guardian

قد يكون الأسد ربح الحرب السورية ولكنه يصارع حالياً مع الاقتصاد

إن التهديد الرئيسي الذي يواجه الحكومة السورية بزعامة الرئيس السوري بشار الأسد بينما يستعيد السيطرة على معظم البلاد التي مزقتها الحرب ليس عسكرياً بل اقتصادياً. ويبدو أن الاستياء الشعبي من المشكلات الاقتصادية التي تزداد سوءاً في سوريا واضح وملموس. حتى الآن انخفضت العملة إلى نصف قيمتها في عام 2019 وتضاعفت أسعار بعض السلع الاستهلاكية، وارتفعت أسعار السلع الأساسية مثل اللحوم والخضروات بما يصل إلى 50 في المئة، وفقاً للتقديرات الرسمية. تعتزم الحكومة السورية تقنين حصص السكر والأرز والشاي من خلال نظام "البطاقة الذكية"، الذي تم طرحه العام الماضي لتوزيع المنتجات النفطية بأسعار مدعومة.

The New York Times

الرئيس الأفغاني غني يقول إن أفغانستان مستعدة لخفض كبير في عدد الجنود الأميركيين

قال الرئيس أشرف غني الخميس إن أفغانستان مستعدة لخفض كبير في عديد قوات الولايات المتحدة هناك ، مضيفاً أنه قد أوصل هذه الرسالة إلى الرئيس ترامب، وهي خطوة نحو إنهاء الانتشار العسكري الأميركي المكلف بينما يجهد الدبلوماسيون لإنجاز اتفاقية السلام مع حركة "طالبان". لا يزال هناك حوالى 12000 جندي أميركي في أفغانستان، مع تراجع هذا العدد بشكل كبير إذ كان حوالى مئة ألف جندي قبل ثمانية أعوام. وكان التعهّد بانسحاب تلك القوات في نهاية المطاف من أقوى أدوات المفاوضين الأميركيين في المحادثات مع طالبان لإنهاء الحرب المستمرة منذ 18 عاماً. والمعروف أنه حدث انخفاض تدريجي في عديد قوات الولايات المتحدة في البلاد خلال العام الماضي، على الرغم من عدم التوصّل إلى تسوية ناشئة عن مفاوضات السلام في دولة قطر الخليجية خلال العام الماضي. وكان الرئيس ترامب قد اعتبر المحادثات "ميتة" في أيلول، فيما كان الجانبان على وشك إنجاز الاتفاق بينهما. واستؤنفت هذه المحادثات لاحقاً لكنها عادت وتوقفت مجدداً.

روسيا اليوم

بوتين يلتقي عباس في بيت لحم

أكّد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال لقاء مع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في بيت لحم، استعداد روسيا لتعزيز العلاقات بين الطرفين، بما يشمل أيضاً التسوية الفلسطينية الإسرائيلية. وقال بوتين، في مستهل المحادثات المنعقدة في القصر الرئاسي ببيت لحم: "يسرني أن أراكم يا سيد الرئيس، تحمل لقاءاتنا طابعاً دورياً ونحن على اتصال دائم". وأضاف: "للعلاقات الروسية الفلسطينية جذور تاريخية وعميقة، ونقيم علاقاتنا في مجالات مختلفة... إننا مستعدون لتعزيز هذا التعاون. وهذا الأمر يخص الاقتصاد والمجال الإنساني وبالطبع قضايا التسوية العربية الإسرائيلية، ونحن نتفهم مباعث قلقكم في هذا السياق، ويسرني عقد مشاورات معكم حول كل هذه المسائل، بما في ذلك الأوضاع العامة في منطقة الشرق الأوسط".