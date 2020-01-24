وكالة الأناضول

ميركل تزور تركيا الجمعة تلبية لدعوة أردوغان

تعتزم المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، إجراء زيارة عمل إلى تركيا، الجمعة، تلبية لدعوة رئيسها رجب طيب أردوغان. وبحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال التابعة للرئاسة التركية، فإن أردوغان وميركل سيعقدان، لقاء للتباحث في العلاقات الثنائية بين البلدين، على كافة الأصعدة. وأضاف البيان أن الاجتماع، سيبحث أيضاً الخطوات التي يمكن اتخاذها لتطوير التعاون بين أنقرة وبرلين، والعلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي، وتحديث الاتحاد الجمركي بينهما، وإعفاء الأتراك من تأشيرة الدخول (فيزا)، نظراً لتولي ألمانيا، الرئاسة الدورية للاتحاد، اعتباراً من تموز المقبل.

وكالة أنباء رويترز

اجتماع دول الجوار في الجزائر لبحث تدعيم الهدنة في ليبيا

قال وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم للمبعوثين الزائرين من دول أخرى مجاورة لليبيا يوم الخميس إنه يأمل أن يؤدي الاجتماع إلى تدعيم هدنة هشة في ليبيا والمساعدة في تحاشي اتساع نطاق النفوذ الأجنبي فيها. أضاف قبل بدء الاجتماع الذي شارك فيه وزراء خارجية ومسؤولون من مصر وتونس وتشاد والنيجر والسودان ومالي أن جيران ليبيا يتحملون مسؤولية تسهيل الحل السياسي.

وكالة فرنس برس

مجلس العموم البريطاني يصادق نهائياً على اتفاق بريكست

صادق مجلس العموم البريطاني نهائياً على اتفاق بريكست، مفسحاً المجال أمام الخروج التاريخي للمملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي والمقرر بعد تسعة أيام. ويجب في المرحلة التالية أن تصادق الملكة اليزابيت الثانية على النص الذي يحدد ترتيبات الطلاق وسبق لرئيس الوزراء بوريس جونسون أن تفاوض بشأنه مع بروكسل، وذلك كي يكتسب صفة القانون.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

بوتين يقترح قمة تضم روسيا والصين وأميركا وفرنسا وبريطانيا

اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عقد قمة تضم زعماء روسيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا هذا العام لبحث المشاكل العالمية. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في المؤتمر العالمي للهولوكوست "المحرقة" "إن الخلاف في العالم الحديث يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة، لذلك من الضروري انعقاد مؤتمر يضم الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي"، مشيراً إلى أن "هذا الاجتماع سيلعب دوراً كبيراً في البحث عن إجابات جماعية للتحديات والتهديدات الحالية".

وكالة أنباء شينخوا

مسؤول فلسطيني: زيارة ماكرون وبوتين والأمير تشارلز ترسخ المركز القانوني للدولة الفلسطينية

اعتبر مسؤول فلسطيني، أن زيارة الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد البريطاني الأمير تشارلز إلى الضفة الغربية للقاء الرئيس محمود عباس "ترسيخ للمركز القانوني للدولة الفلسطينية". وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني للصحفيين في رام الله، إن زيارة قادة دول كبرى مثل فرنسا وروسيا وبريطانيا تأكيداً على أن فلسطين لها دور محوري في الأمن والاستقرار في المنطقة.