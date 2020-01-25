الوكالة الوطنية للإعلام

دياب ترأس الاجتماع الأول للجنة صياغة البيان الوزاري

ترأس رئيس مجلس الوزراء حسان دياب في السرايا الحكومية الاجتماع الأول للجنة صياغة البيان الوزاري في حضور أعضاء اللجنة نائب رئيس الحكومة وزيرة الدفاع زينة عكر والوزراء: دميانوس قطار، ناصيف حتي، غازي وزني، راوول نعمة، عماد حب الله، رمزي مشرفية، طلال حواط، ماري كلود نجم، منال عبد الصمد، فارتينيه اوهانيان والامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية والمدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير.

وكالة الأناضول

بعد آمال الانفراج.. الأزمة الخليجية تعود إلى طريق التصعيد

شهدت الأيام القليلة الماضية تراجعاً واضحاً في الآمال التي بنتها دول مجلس التعاون بإحداث ثغرة في جدار الأزمة بين قطر وثلاث دول خليجية في أعقاب الزيارة غير المعلنة لوزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن إلى الرياض في تشرين الثاني الماضي.

وكالة أنباء رويترز

الاتحاد الأوروبي يمدد الإطار الزمني لآلية تسوية المنازعات مع إيران

قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي خوسيب بوريل إنه مدد الوقت المتاح لمناقشة سبل إنقاذ الاتفاق النووي المبرم في 2015 مع إيران في إطار آلية تسوية المنازعات التي فعّلتها فرنسا وألمانيا وبريطانيا. وأضاف في بيان "هناك اتفاق على الحاجة لمزيد من الوقت بسبب تعقيدات القضايا المشمولة، لهذا مددنا الإطار الزمني". وفي 14 يناير كانون الثاني أخطرت الدول الأوروبية الثلاث بوريل بأنها فعّلت آلية تسوية المنازعات لتبدأ من الناحية النظرية عملية مدتها 15 يوما لحل القضايا الخلافية مع إيران.

وكالة فرنس برس

مسؤول اميركي يؤكد عدم بدء المحادثات حول مستقبل قوات بلاده في العراق

أعلن مسؤول أميركي رفيع الخميس أنّ المباحثات مع بغداد حول مستقبل القوات الأميركية التي طالب البرلمان العراقي برحيلها، لم تبدأ بعد، مضيفاً أنه لن يكون بمقدر الجنود البقاء إلى ما لا نهاية من دون إنهاء مهتمهم في مكافحة الجهاديين.