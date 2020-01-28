TL

في جديد المواقف الدولية من الحكومة قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان: لا يعود لي إطلاق أحكام على الحكومة اللبنانية وننتظر البيان الوزاري مضيفا الكرة في ملعب اللبنانيين وعلى الحكومة اتخاذ الإجراءات التي نص عليها اجتماع باريس لدعم لبنان.

المنار

ضمن الاجتهادات الدستورية وايمانا بالحق المطلق بالتشريع، ولان موازنة مقرة خير من اي صرف على القاعدة الاثني عشرية، كان تبرير الرئيس نبيه بري لعقد جلسة بحضور رئيس الحكومة حسان دياب ممثلا حكومته قبل نيلها الثقة.

nbn

هاجس تسديد القروض المدعومة التي تسكن هم الناس تم تبديده في الموازنة من خلال تعليق دفع المتعثرين في الإسكان والصناعة والزراعة والسياحة لمدة ستة أشهر.

mtv

أكد الرئيس بري للنواب أنه عمل السبعة وذمتها، واشرك الجيش في بناء جدار الفصل المحكم، وإلا ما كنا تمكنا من عقد جلسة الثقة.

NTV

بسبعة مع ذمتها اجتاز النواب المسافات للوصول إلى المجلس وبأقل الأضرار والأصوات الممكنة، أفلتت موازنة عام عشرين من قيود الشارع.

OTV

حضر رئيس الحكومة حسان دياب بالاصالة عن نفسه وبالانابة عن وزرائه للرد على الحضور المستقبلي بمثله من الايجابية وتلقف سيدر بصدر حكومته وتبني موازنة سلفه.

LBC

49 نائبا صوتوا على الموازنة، أي ما يزيد قليلا عن ثلث عدد مجلس النواب، وبعد قرابة الثلاث ساعات تسدل الستارة إيذانا بانتهاء الجلسة.

الميادين

استقبل ​الرئيس السوري​ ​بشار الاسد​ المبعوث الخاص للرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ الى سورية ألكسندر لافرنتييف ونائب وزير الخارجية الروسي ​سيرغي فيرشينين​ والوفد المراف، وتناول المجتمعون الأوضاع في حلب وإدلب في ظل الاعتداءات الارهابية اليومية على المناطق الآمنة، وما تسفر عنه من ​ضحايا​ مدنيين.

الجزيرة

أكد أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد، خلال ​اتصال​ هاتفي مع المستشارة الالمانية ​انجيلا ميركل​، دعم بلاده لـ مخرجات ​مؤتمر برلين​، ويجب الالتزام بوقف ​إطلاق النار​ في ​ليبيا​ والتهدئة وإفساح المجال للحوار، وذلك حفاظا على أرواح الليبيين وحقنا للدماء.

العربية

أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، أن الإسرائيليين غير مرحب بهم في ​السعودية​، مشيرا إلى أن العلاقات مع إسرائيل تعتمد على التوصل إلى اتفاق سلام مع ​الفلسطينيين​.