لبنان الحر

لفت النائب ​جورج عقيص​، إلى أنّ "رئيس لجنة المال و​الموازنة​ النائب ​ابراهيم كنعان​ تحدّث عن وجوب حلّ ​المجلس النيابي​ إن هو لم يقرّ الموازنة قبل نهاية هذا الشهر.

صوت لبنان

أعلن رئيس "​حزب الكتائب​" النائب ​​سامي الجميل​​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان مشهد جلسة اليوم مع كل ما رافقها من مخالفات واستهتار وقمع محزن مبكي، وان تغيير المشهد واجب.

radio orient

اشار رئيس الحكومة السابق ​سعد الحريري​ الى انه يؤكد لكل من يهمه الأمر ولكل من يجد الفرصة مؤاتية لفبركة الحملات ان كتلة "المستقبل لن تكون اداة للمقاطعة وتعطيل المؤسسات، وهي قامت بواجبها ولم تتهرّب من مسؤولياتها وقالت كلمتها في المجلس بصراحة تحت سقف الدستور.

اذاعة النور

شكر النائب ​جميل السيد​، في كلمة له خلال جلسة مناقشة موازنة 2020، ​لجنة المال​ على الجهود التي بذلتها من أجل اتمام هذا المشروع مع تعديلاته على الرغم من التباينات التي وصلت الى حد الإشتبلاكات أحيانا.

صوت المدى

لفت النائب ​سيمون أبي رميا​، على هامش جلسة ​الموازنة​، إلى أنّ كتلًا نيابية غابت وأُخرى حضرت وصوّتت ضدّ، مع أنّها كانت مساهمة أساسًا في صياغة ​قانون الموازنة​ وإقراره في جلسات ​لجنة المال والموازنة​"، وأكّد أنّ إقرار الموازنة واجب دستوري يؤمّن انتظام ​المالية العامة​ للدولة.