أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أنه سيعلن مساء اليوم تفاصيل خطة الإدارة الأميركية لتصفية الحقوق الفلسطينية والمعروفة بـ"صفقة القرن"، وشدد على أنه "على الفلسطينيين قبول خطة السلام لأنها جيدة لهم"، وأضاف "إنهم (الفلسطينيون) لا يعيشون بشكل جيد. لقد قللنا من المساعدات للفلسطينيين. إنهم مفاوضون ممتازون ولا أعرف ماذا سيقولون، لكننا سنتفاوض". وأوضح ترامب أنه "بدون الفلسطينيين لن نقوم بالصفقة"، مشيرًا إلى أن دولًا عربية عديدة وافقت على "صفقة القرن" وهي تعتبرها صفقة عظيمة.

لفتت تقارير صحافية إلى أن البيت الأبيض يدرس إشراك سفراء دول خليجية لدى واشنطن ووزراء خارجية عرب في حفل إطلاق "صفقة القرن"، وذلك لإضفاء الشرعية على الخطة الأميركية التي يرفضها الفلسطينيون، فيما اقتصرت الشروط التي وضعتها دول خليجية للمشاركة في "صفقة القرن" على إقامة دولية فلسطينية، حتى ولو لم يتم ذلك على حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967.

نقلت وكالة "الأناضول" عن مسؤول فلسطيني، قوله إن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، رفض تلقي مكالمة هاتفية من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

أكد المجلس الثوري لحركة "فتح" حالة الاستنفار الكامل، ووقوفه خلف الرئيس الفلسطيني محمود عباس بـ"موقفه الثابت والرافض لصفقة القرن".

نقلت جريدة "لو فيغارو" الفرنسية، إن ماكرون سيفتتح تجديد "جدار الأسماء" في النصب التذكاري للهولوكوست، والذي تم افتتاحه أول مرة في يناير 2005، والمكون من ثلاثة جدران من حجارة القدس المحتلة، حيث نقشت عليها أسماء 76 ألف يهودي يعتقد أنه تم ترحيلهم من فرنسا إلى معسكرات نازية.

صوتت لجنة العفو في مقاطعة موسكو، لصالح طلب العفو الذي تقدمت به المواطنة الأمريكية الإسرائيلية، نعمة يساكر، المدانة في روسيا بتهمة تهريب المخدرات.

قال وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، في مقابلة صحافية إن الإسرائيليين غير مرحب بهم في السعودية "في الوقت الراهن".