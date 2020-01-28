"الشرق الأوسط" تصاعدت حدة التوتر بين البيت الأبيض والديمقراطيين مع دخول محاكمة الرئيس الأميركي دونالد ترامب اسبوعها الثاني وباشر فريق الدفاع عن ترامب بنقض أدلة فريق الادعاء في اليوم الثاني من مرافعاته.

كشف مسؤولون أمنيون غربيون عن أن هجمات واسعة عبر الانترنت استهدفت حكومات ومؤسسات في أوروبا والشرق الأوسط، نفذت بواسطة متسللين (هاكرز) يعملون لصالح الحكومة التركية.

أكدت وزيرة الخارجية الأميركية السابقة هيلاري كلينتون أثناء مشاركتها في مهرجان سندانس السينمائي حيث تعرض سلسلة وثائقية عن سيرتها الذاتية أن الولايات المتحدة يجب ألا تتحمل أربع سنوات إضافية من رئاسة دونالد ترامب وأنها تفعل كل ما بوسعها لضمان فوز الديمقراطيين في انتخابات 2020.

"الجمهورية" اعتبرت إيران، أن قيام برلين ولندن وباريس مؤخراً بتفعيل آلية تسوية النزاعات المنصوص عليها في الاتفاق الدولي حول النووي الإيراني المبرم عام 2015 هو دليل على عنصرية أوروبية تجاهها.

"الشرق الأوسط" أعلن المتحدث باسم القوات الأميركية في افغانستان، عن تحطم طائرة أميركية من طراز بومباردييه في أفغانستان وهذه الطائرة تقدم دعماً لطائرات من دون طيار ومجهزة بمعدات للاتصالات ذات قيمة مهمة.

أعلن المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد أن الطائرة تحطمت وجميع أفراد الطاقم قتلوا، مضيفاً أن ضباطاً أميركيين رفيعي المستوى كانوا ضمن طاقم الطائرة.