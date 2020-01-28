"الجمهورية" أكد مسؤولون فلسطينيون أمس رفض الرئيس الفلسطيني محمد عباس محاولات عدة قام بها ترامب لمناقشة خطة السلام المرتقبة التي طالبت الحكومة الفلسطينية المجتمع الدولي بمقاطعتها.

"الجمهورية" خرج أمس في قطاع غزة المئات في تظاهرة دعت إليها الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين رفضاً لصفقة ترامب- نتنياهو، كما أحرقوا أمام مقر بعثة الأمم المتحدة العلمين الإسرائيلي.

"الجمهورية" قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أمس " بدلاً من صفقة القرن الوهمية" من الأفضل قبول الحل الديمقراطي الإيراني الذي اقترحه آية الله علي خامنئي، استفتاء يقر بموجبه جميع الفلسطينيين – مسلمين أو يهوداً أو مسيحيين مستقبلهم.

"الجمهورية" اقتربت قوات الحكومة السورية من السيطرة على معرة النعمان، ثاني أكبر مدن محافظة إدلب في شمال غرب سوريا والتي باتت شبه خالية من السكان بعد أسابيع من الاشتباكات والقصف العنيف.

"الجمهورية" أعلنت الخارجية الروسية أن وفداً روسياً ضم مبعوث الرئيس الروسي الخاص للتسوية السورية ألكسندر لافرشيفو، نائب وزير الخارجية الروسية سيرغي فيرشينين وممثلين عن وزارة الدفاع، بحث مع الرئيس السوري بشار الأسد الوضع في سوريا والتسوية السياسية بالإضافة إلى قضايا إنسانية.

"الجمهورية" بحث وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف أمس مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في تسوية الأزمة في سوريا مع التركيز على الوضع في محافظة – إدلب، كما قدم لافروف لأوغلو تعازيه بضحايا الزلزال الذي ضرب شرق تركيا وأعلن استعداد موسكو لتقديم المساعدة لأنقرة.

"الجمهورية" أعاد المتظاهرون المناهضون للحكومة العراقية أمس نصب خيمهم التي أحرقت في أنحاء العراق سعياً لمواصلة زخم احتجاجاتهم وسط تخوّف من التصعيد عقب هجوم صاروخي على السفارة الأميركية في بغداد.

"اللواء" طالب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أمس بالحفاظ على سيادة العراق في أعقاب هجوم على سفارة الولايات المتحدة في بغداد، كما عبّر بومبيو عن استيائه وغضبه إزاء الهجمات المتكررة المسلحة على المنشآت الأميركية في العراق.

"الشرق الأوسط" شددت اليونان على تنفيذ حظر إرسال الأسلحة إلى ليبيا مضيفة أن مؤتمر برلين بخصوص ليبيا كان الخطوة الأولى للوصول إلى الاستقرار في ليبيا.

"الشرق الأوسط" لوّحت الحكومة الليبية برئاسة فائز السراج ضمنياً بمقاطعة حوار جينيف واللقاء المرتقب لـ "اللجنة العسكرية المشتركة" مع قوات الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، لتثبيت وفق إطلاق النار بين الطرفين في العاصمة طرابلس وحذرت حكومة السراج من أنها ستعيد النظر في المشاركة في أية حوارات قادمة في ظل استمرار خرق الهدنة.

"الجمهورية" أعلن تنظيم داعش عن بدء مرحلة جديدة تستهدف إسرائيل في أول تسجيل صوتي نسب للمتحدث باسمه أبو حمزة القرشي، حيث دعا إلى إفشال خطة السلام الأميركية بين إسرائيل وفلسطين.