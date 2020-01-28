الجزيرة - السعودية

وزير الخارجية يلتقي مستشار رئيس الوزراء البريطاني

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمقر وزارة الدفاع البريطانية، اليوم، المستشار السياسي لرئيس الوزراء نائب مستشار الأمن القومي السيد ديفيد كويري، خلال زيارة سموه الرسمية للمملكة المتحدة. وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، تحقيقاً للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة.

أخبار الخليج - البحرين

ولي العهد يترأس جلسة مجلس الوزراء الإعتيادية

رأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية صباح اليوم الاثنين، وقد أدلى الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الجلسة بالتصريح التالي:

أشاد مجلس الوزراء بلقاء حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى مع أخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس عاهل المملكة المغربية الشقيقة خلال الزيارة الأخوية التي قام بها جلالة العاهل المفدى إلى المملكة المغربية، مؤكداً المجلس على عمق العلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط بين مملكة البحرين والمملكة المغربية الشقيقة وبدور هذا اللقاء الأخوي في دعم وتعزيز هذه العلاقات.

القدس - فلسطين

ترامب يعلن عن صفقة القرن غداً الساعة 7 مساءً

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء اليوم الإثنين، أثناء لقائه رئيس وزراء إسرائيل نتنياهو في البيت الأبيض أنه سيعلن خطة "صفقة القرن" غدا الثلاثاء.

وقال ترامب أمام الصحافة، "لذلك غدا في الساعة 12 بتوقيت واشنطن،( الساعة 7 بتوقيت فلسطين) سنعلن عن خطة. إنها خطة كبيرة للغاية، لدينا دعم من رئيس الوزراء نتنياهو، لدينا دعم من الأطراف الأخرى، ونعتقد أننا سنحصل في نهاية المطاف على دعم الفلسطينيين".

الاتحاد - الإمارات

محمد بن زايد يستقبل عبد اللطيف الزياني

استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الاثنين، معالي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة انتهاء فترة عمله أميناً عاماً للمجلس.

تناول اللقاء الأوضاع على الساحة الخليجية، وتطورات العمل الخليجي المشترك على المستويات المختلفة ودور مجلس التعاون في تحقيق مصالح الشعوب الخليجية على صعيد التنمية والاستقرار والتقدم.

وشكر سموه معالي الدكتور عبد اللطيف راشد الزياني على الجهود التي بذلها دعماً لمسيرة مجلس التعاون الخليجي خلال فترة عمله أميناً عاماً للمجلس.. وهنأه بالثقة الكبيرة التي حظي بها من قبل القيادة في مملكة البحرين الشقيقة وتمنى له التوفيق في مهمته الجديدة خلال الفترة القادمة.

الوطن - عمان

السلطنة تواصل اتخاذ مزيد من التدابير الوقائية وتناقش الاستعدادات لفاشية فيروس كورونا المستجد

تواصل السلطنة اتخاذ مزيد من التدابير الوقائية لخطة طوارئ الصحة العامة والاجراءات المتبعة لمعاينة القادمين من مناطق موبؤة بفاشية فيروس كورونا المستجد.

حيث ترأس معالي الدكتور أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي وزير الصحة بمبنى المديرية العامة لمراقبة ومكافحة الأمراض صباح امس اجتماعاً لمناقشة استعدادات السلطنة لفاشية فيروس كورونا المستجد.

تم خلال الاجتماع مناقشة خطة طوارئ الصحة العامة والتي من أهمها التجهيزات والإجراءات المتبعة لمعاينة القادمين من مناطق موبؤة بالمرض في مطارات وموانئ السلطنة، وكذلك استعدادات المستشفيات والمؤسسات الصحية للتعامل مع أي حالات مشتبه بإصابتها بمرض فيروس كورونا المستجد، وأيضاً توفير المحاليل والكواشف المخبرية في المختبر المركزي للصحة العامة.