النهار/ رضوان عقيل

اعتبر أنه في حال حصول انتخابات مبكرة فإن مفععولها لن ينحصر في ساحة النجمة بل ستكون مفتاحاً ومؤشراً للانتخابات الرئاسية وامكان معرفة من سيحل في قصر بعبدا.

الأخبار/ إيلده الغصين

تحدّثت عن الوضع الاقتصادي في البلد، مشيرةً أنّه بعد أكثر من 3 أشهر على انطلاق الانتفاضة، لا تزال مجموعات ثلاث هي الأكثر تمسّكاً بالتظاهر أمام مصرف لبنان أو الانطلاق منه في أي مسيرة احتجاجيّة وهي الحركة الشبابيّة للتغيير، مجموعة شباب المصرف وقطاع الشباب والطلاب في الحزب الشيوعي اللبناني.

البناء/ محمد حميّة

كتب عن جلسة الموازنة، مشيراً أنّ المجلس النيابي نجح بتمرير قانون الموازنة في جلسة عقدها أمس، برئاسة رئيس المجلس نبيه بري وحضور رئيس مجلس الوزراء حسان دياب وغياب أعضاء الحكومة، بنصاب 73 نائباً، مشدّداً أنّ آراء النواب داخل الجلسة انقسمت حول دستورية الجلسة. وقال أنّه في حين أصرّ الرئيس بري على رأيه لجهة دستوريتها في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها لبنان أكان الاقتصادية والمالية أم الأمنية، برز رأي آخر يعتبر أن جلسة منح الحكومة الثقة يجب أن تسبق جلسة مناقشة الموازنة.

الجمهورية/ طوني عيسى

رأى أنه مع اعلان "صفقة القرن" سيواجه لبنان تحديات حقيقية وخصوصاً في ملفات الغاز والحدود البحرية والبرية مع اسرائيل وسوريا والتسوية السياسية والنازحين الذين تقدرهم "الاونروا" بأكثر من نصف مليون.

الشرق/ تيريز القسيس صعب

تحدّثت عن الحكومة والمواقف الدولية تجاهها، قائلةً أنّ الموقف الدولي لم يأت مؤيداً بحماسة كالعادة، إلا أنه لم يكن معارضاً لحكومة الرئيس دياب، وذلك لأسباب مختلفة هي أنّه كما قال النائب وليد جنبلاط وجود حكومة أفضل من عدم وجودها، وتساءلت: كيف يمكن للمجتمع الدولي، أن يطالب ببعض الإصلاحات ومنها إقرار الموازنة إذا لم يكن هناك حكومة لتقر الموازنة أمامها، ولا يمكن تعيين هيئة للكهرباء واستكمال الاصلاحات الأخرى من دون وجود حكومة؟ مقابل إصرار مجموعة الدعم الدولية على ضرورة التزام لبنان بإعلان بعبدا ومبدأ النأي بالنفس، مشيراً أنّه أكّد عليه البيان الأخير لمجموعة الدعم وتصريح الرئيس ماكرون نفسه.