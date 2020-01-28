The Washington POst

تحطم طائرة عسكرية أمريكية في أرضٍ تابعة لطالبان في أفغانستان

قالت حركة طالبان في أفغانستان إنها أسقطت طائرة تحمل جنوداً أمريكيين في ولاية غزني، وسط البلاد.

وقال مصدر مطلع لوكالة "نوفوستي" الروسية، إن الطائرة تحطمت في منطقة "ديه ياك"، ولا توجد معلومات عن مصير 110 أشخاص كانوا على متنها.

بدورها، نقلت وكالة "طلوع نيوز" الأفغانية عن مصدر قوله إن الطائرة تحطمت في المنطقة الخاضعة لسيطرة "طالبان".

وصرح متحدث باسم الحكومة الأفغانية، بأن "تحطم الطائرة أسفر عن مقتل بعض الأشخاص، لكن لا توجد معلومات دقيقة حول عدد الضحايا حتى الساعة".

من جهته، لفت المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية، نصرت رحيمي، إلى أن الطائرة التي كانت في طريقها من ولاية هيرات إلى العاصمة كابل، تحطمت لأسباب مجهولة.

Haaretz.com

ألمانيا تسجل الحالة الأولى من الإصابة بفيروس كورونا الفتاك

قال متحدث باسم وزارة الصحة في ميونيخ أمس الاثنين إنه تم تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد في ألمانيا.

وارتفع عدد ضحايا الفيروس القاتل إلى 106 أشخاص في الصين، بينما بلغ عدد المصابين 4515 شخصًا.

ووصفت منظمة الصحة العالمية فيروسات كورونا، بأنها "مجموعة كبيرة من الفيروسات التي تسبب مرضاً يتراوح من نزلات البرد الشائعة إلى أمراض أكثر حدة".

روسيا اليوم

وزير الخارجية السعودي: الإسرائيليون غير مرحب بهم في المملكة

أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، أن الإسرائيليين غير مرحب بهم في المملكة، بعد أن سمحت إسرائيل لمواطنيها رسمياً بزيارة السعودية.

وقال بن فرحان، في مقابلة مع قناة "CNN" الأمريكية، اليوم الاثنين، إن موضوع إقامة علاقات مع إسرائيل مرهون بمسألة إبرامها اتفاق سلام مع الفلسطينيين، مبيناً: "نحن نشجع بشدة على التوصل إلى حل سلمي لهذا الصراع".

وأضاف: "وعندما يتم التوصل إلى اتفاقية سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين ستكون قضية انخراط إسرائيل في محيطها الإقليمي على الطاولة، على ما أعتقد".

وتعليقا على القرار، الذي أصدرته وزارة الداخلية الإسرائيلية، ويقضي بالسماح لمواطنيها بالسفر إلى السعودية لأداء مناسك الحج والعمرة أو لعقد اجتماعات بين رجال الأعمال، أكد بن فرحان أن الإسرائيليين غير مرحب بهم في المملكة.

وقال: "سياستنا ثابتة، لا علاقات لدينا مع دولة إسرائيل ولا يمكن لحاملي الجواز الإسرائيلي زيارة المملكة في الوقت الراهن".