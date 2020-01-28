الوكالة الوطنية للإعلام

كنعان بعد اقرار الموازنة: افضل من لا موازنة والمطلوب من الحكومة خطة انقاذية وعلى المعارضة قبل الموالاة التعاون

قال رئيس لجنة المال والموازنة امين سر تكتل لبنان القوي النائب ابراهيم كنعان في تصرح له في المجلس النيابي بعد اقرار موازنة العام 2020: الموازنة افضل من لا موازنة، فما شهدناه من هدر وعدم رقابة منذ العام 2005، جاء نتيجة عدم الرقابة وغياب السقوف والضوابط. واعتبر ان المطلوب بعد اقرار الموازنة خطة انقاذية تضعها الحكومة، ونحن مستعدون للتعاون معها على مستوى المجلس النيابي لإنقاذ البلاد، مشددا على أن "على المعارضة قبل الموالاة التعاون للانقاذ، فالموازنة خطوة مهمة يجب ان تستتبع بخطوات أخرى،وأوضح أن المجلس النيابي اقر مبلغ 25 مليارا رصدته لجنة المال والموازنة لتثبيت عناصر الدفاع المدني على ان يتأمن المبلغ المتبقي من الاحتياط.

وكالة الأناضول

أمير قطر وميركل يؤكدان على ضرورة التهدئة في ليبيا

بحث أمير قطر تميم بن حمد، الإثنين، مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تطورات الأوضاع في ليبيا وتداعياتها، جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجرته المستشارة الألمانية بأمير قطر، حسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا). وأكد أمير قطر خلال الاتصال "دعم بلاده لمخرجات مؤتمر برلين. وشدد الجانبان على ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار والتهدئة وإفساح المجال للحوار؛ حفاظا على أرواح الليبيين وحقنا للدماء.

وكالة أنباء رويترز

فرنسا تأمل أن تتمتع أمريكا الحس الصائب ولا تسحب دعمها لباريس في غرب أفريقيا

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان يوم الاثنين إنه يأمل أن يكون لدى الولايات المتحدة الحس الصائب الذي يمنعها من سحب دعمها للعمليات العسكرية الفرنسية في غرب أفريقيا حيث توسع جماعات مرتبطة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية موطئ أقدامها هناك. ولفرنسا نحو 4500 جندي في منطقة الساحل. وقال لودريان أيضا في مؤتمر صجفي إنه ليس لديه معلومات جديدة بشأن ثلاثة فرنسيين فُقدوا في العراق الأسبوع الماضي.

وكالة فرنس برس

بولتون يؤكد في كتاب أن ترامب ربط مساعدة لأوكرانيا بتحقيقها بشأن بايدن (صحيفة)

يؤكد المستشار السابق للأمن القومي جون بولتون في مسودة كتاب أن الرئيس دونالد ترامب أراد تجميد مساعدة عسكرية لأوكرانيا إلى أن تفتح كييف تحقيقاً بشأن خصمه المحتمل في الانتخابات الرئاسية، وفق ما كتبت الأحد صحيفة نيويورك تايمز الأميركية. وفور نشر المقال، طالب الديموقراطيون باستدعاء بولتون وشخصيات أخرى في مراكز مهمة في إدارة ترامب للإدلاء بإفادتهم في المحاكمة الهادفة إلى تحديد مصير ترامب في الرئاسة الجارية في مجلس الشيوخ.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

رئيس مجلس الدوما يدعو لتعزيز التعاون بين موسكو وطهران في ظل عقوبات واشنطن

دعا رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، إلى تعزيز التعاون التجاري بين طهران وموسكو، خاصة في ظل العقوبات الأحادية التي تفرضها واشنطن على إيران، مشددا على ضرورة تطوير العلاقات بين البلدين على مختلف الأصعدة. وقال فولودين في مؤتمر صحفي مع نظيره الإيراني علي لاريجاني إن العلاقات بين إيران وروسيا يجب أن تستمر وتتطور على جميع الأصعدة.