النهار

22/1/2020

النساء أكبر الخاسرات من التوزيع العالمي للثروات 22 ثرياً في العالم يملكون أكثر من كل نساء إفريقيا

أعلنت منظمة أوكسفام غير الحكومية أن النساء هنّ أكبر الخاسرات من التوزيع العالمي للثروات التي هي أصلاً متفاوتة، إذ إن أصحاب المليارات في العالم البالغ عددهم 2153، يملكون حالياً أموالاً تفوق ما يملكه أكثر من 60% من الشعوب.

وتشير المنظمة في تقرير إلى أن الرجال الـــ22 الأكثر ثراءً يملكون حالياً ثروات أكثر مما تملك كل النساء في إقريقيا.

وأكده مسؤول أوكسفام في الهند الذي يمثّل المنظمة هذه السنة في منتدى دافوس الاقتصادي السنوي أن " النساء والفتيات هنّ من بين الأقل استفادة من النظام الاقتصادي الحالي".

وبحسب وكالة "بلومبرغ" المالية يتوقع مشاركة ما لا يقل عن 119 من أصحاب المليارات الذين تقدّر قمة ثرواتهم بحوالى 500 مليار دولار، وتعتبر أوكسفام أن " مليارات الدولارات موجودة بين أيدي مجموعة أشخاص صغيرة جداً، هم رجال في شكل أساسي". ويملك أصحاب المليارات في العالم البالغ عددهم 2153 حالياً أموالاً تفوق ما يملكه أكثر من 60% من شعوب العالم. وبحسب أرقام المنظمة غير الحكومية التي تستند إلى معطيات تنشرها مجلة "فوربز" ومصرف كريدي شويس، ويعترض عليها بعض الخبراء الاقتصاديين، يملك 2153 شخصاً حالياً أموالاً تفوق ما يملكه أكثر من 4.6 مليارات نسمة هم الأكثر فقراً في العالم. واضحت المتحدثة بإسم أوكسفام في فرنسا، أن " عدم المساواة يطال النساء أولا بسبب نظام اقتصادي تمييزي بخقهن يحصرهنّ في المهن الأكثر هشاشةً والأقل أجراً، بدءاً بقطاع الرعاية.

الشرق الأوسط

22/1/2020

النمو السكاني يتراجع في آسيا ويتقدّم في دول إفريقية

في عام 2100 ستصبح نيجيريا، واثيوبيا، ومصر، وتنزانيا، وجمهورية الكنغو، الديمقراطية من أكبر دول العالم. لناحية تعداد السكان، منذ بداية القرن الحادي والعشرين وحتى يومنا هذا، ارتبطت الدول الأكثر للسكان والنمو السكاني المطرد بقارة آسيا، ولكن هذه التركيبة العالمية ستتغير في المستقبل وقد تستمر الدول الآسيوية بتسجيل نمو سكاني كبير، ولكنه سيحصل بوتيرة أقل سرعة من النمو السكاني الذي تشهده الدول الافريقية. في المقابل من المتوقع أن تشهد دول آسيوية آخرى كالصين وبنغلاديش تراجعاً في عدد سكانها بحلول 2100 نتيجة تحسن مستوى المعيشة والتعليم الذي بدأ أصلاً بتقليص معدّل الولادات. ولكن باحثي الأمم المتحدة المتخصصين بالنمو السكاني وجدوا أنّ استمرار انخفاض نسبة الخصوبة بالوتيرة التي يشهدها العالم حالياً سيؤدي إلى تراجع متوسط الانجاب إلى 1.9 مولود للمرأة الواحدة في عام 2100، وهي النقطة التي سيبدأ فيها سكان العالم بالتراجع فعلياً.

23/1/2020

"فيروس الصين" قد يخفض أسعار النفط 3 دولارات

قال غولدمان ساكس، إن تراجعاً محتملاً في الطلب على النفط من الصين المستهلك الكبير للطاقة بسبب انتشار فيروس تاجي جديد قد يؤثر سلباً على أسعار النفط لتنخفض بنحو ثلاثة دولارات، مما يتصدى على نحو مضاد لتأثير المخاوف حيال اضطراب الإمدادات من الشرق الأوسط. أحدث الفيروس الجديد، الذي قال مسؤولين في مجال الصحة إنه من الممكن انتقاله من شخص إلى آخر، قلقاً بالأسواق المالية، إذ ذكّر المستثمرين بوباء المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) في 2002 و2003 وهو انتشار أيضاً لفيروس تاجي بدأ في الصين وراح ضحيته 800 شخص حول العالم.

وقال غولدمان في مذكرة بتاريخ 21 كانون الثاني،" ترجمة التأثير المقدر لسارس على الطلب إلى احجام 2020 تشير إلى صدمة سلبية للطلب العالمي على النفط يحتمل أن تبلغ 260 ألف برميل يومياً في المتوسط". وأضاف أن التقدير يتضمن هبوطا بواقع 170 ألف برميل يوميا للطلب على وقود الطائرات.

وأوضح أنه بينما قد يكبح رد على جانب الإمدادات من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أي تأثير على العوامل الأساسية ناجم عن صدمة الطلب تلك، فإن الضبابية الأولية قد تؤدي إلى عمليات بيع أكبر في النفط.

26/1/2020

منطقة اليورو تراجع سياساتها النقدية

تستعد منطقة اليورو لإجراءات اقتصادية مكثفة خلال الفترة المقبلة، مع إمكانية تعديل السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي، من مستوى صفر، في وقت يشهد فيه التكتل اضطرابات مالية، جراء بريكست، والنزاع التجاري المتوقع مع واشنطن. ورغم تأثر دول الاتحاد الأوروبي بالتطورات الاقتصادية التي ضربت الاقتصاد العالمي، جراء الحرب التجارية بين واشنطن وبكين، إلا أن اتفاق المرحلة الأولى بين أكبر اقتصادين في العالم، فتح آمالاً قد تلاشت أثناء تصاعد الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين. وأبقى البنك المركزي الأوروبي، على أسعار الفائدة الرئيسية عند أدنى مستوياتها التاريخية، كاشفاً عن خطط لإجراء أول مراجعة واسعة للعمليات النقدية للبنك خلال 16 عاماً. وأعلن مجلس محافظي البنك، الذي يضم 25 عضواً، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند صفر، مع الإبقاء أيضاً على برنامجه لشراء سندات جديدة بقيمة 20 مليار يورو شهرياً. حذرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد المستثمرين، بعدم افتراض أن السياسة النقدية الحالية في وقت سابق محصورة في المستقبل المنظور، لمجرد أن المسؤولين يركزون على مراجعة استراتيجيتهم. وتشير تصريحات لاغارد إلى إمكانية إطلاق مبادرات مالية وقرارات اقتصادية، خلال الفترة المقبلة، تدعم الوصول لمعدل التضخم المنشود في منطقة اليورو، عند 2 في المائة، الأمر الذي يشير إلى تأثر الأسواق.

26/1/2020

شلل صيني وتهديد فائق للنمو

ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، أنّ الصين تواجه ضربة لنموها الاقتصادي وذلك بسبب تأثير فيروس "كورونا" المتفشي في البلاد، بالسلب على الاستهلاك والسفر والصناعة، في الوقت الذي أعلنت فيه بعض المدن تمديد الاحتفالات برأس السنة الصينية إلى نحو أسبوع. ومع تزايد القلق في أنحاء العالم، منعت هونغ كونغ التي تحكمها الصين دخول من زاروا هوبي خلال الأربعة عشر يوماً الماضية. وفي السياق ذاته، لفتت الصحيفة إلى أنّ أسعار النفط تراجعت ليصل سعر برميل النفط إلى أقل من 60 دولاراً لأول مرة في عام 2020، وذلك بعدما حذّرت السلطات الصينية من زيادة تفشي فيروس كورونا المميت. ويشكل توقيت تفشي كورونا تهديداً ذا شقّين على قادة الصين، الذين يخضعون لضغط عالمي لمعالجة أزمة الفيروس بطريقة شفافة وفي وقت مناسب، فلم تنفجر هذه الأزمة خلال رأس السنة الصينية الجديدة عندما يزور المليارات الصين وحسب، بل تأتي أيضاً هذه الأزمة تزامناً مع تعرّض الصين لأدنى معدّلات في النمو الاقتصادي منذ 30 عاماً. ودعا الزعماء الصينيون إلى الشفافية في التعامل مع الأزمة، وذلك بعدما تسبب التستر على انتشار فيروس سارس، وهو سلالة أخرى من كورونا نشأت في الصين أيضاً، في تقويض ثقة العامة. وتأثّرت بعض أكبر الشركات الصينية ومنها سلسلة مطاعم هايديلاو إنترناشونال التي أغلقت فروعها في أنحاء البلاد. وأزالت شركة علي بابا، عملاق التجارة الإلكترونية، عروض الشركات على أقنعة الوجه المبالغ في أسعارها من على سوقها الإلكترونية تاوباو مع ارتفاع الأسعار.

الجمهورية

20/1/2020

أمستردام تشتري ديون الشباب

يرزح كثير من الشباب في معظم الدول الأوروبية تحت وطأة الديون، التي اقترضوها لاستكمال دراستهم الجامعية، الأمر الذي يعيق طريقهم للانضمام إلى سوق العمل أو إكمال دراساتهم العليا.

وكجزء من حملتها لتحرير الأشخاص الذين يكافحون من أجل العمل أو مواصلة التعليم، قررت بلدية العاصمة الهولندية أمستردام، شراء ديون شبابها، وذلك من خلال بنك التسليف البلدي الذي يتفاوض مع الدائنين. وبعد شراء الديون، سيتم منح قروض لأولئك الشباب الذي يوافقون على الدخول في برامج التدريب، وسيتم وضع خطة سداد وفقاً لإمكانياتهم لاحقاً.

24/1/2020

المركزي الأوروبي يبقي على السياسات ويركز على المراجعة

قرر مجلس حكام لببنك المركزي الاوروربي في اجتماعه في فرانكفورت الإبقاء على اسعار الفائدة عند مستوياتها المنخفضة تاريخياً كما قرر استمرار العمل بحزمة التسهيل الكمي لشراء السندات بحسب متحدث. وأضاف المتحدث أن مجلس الحكام قرر ايضاً إطلاق مراجعة لاستراتجية السياسية النقدية لبنك المركزي الاوروبي ووعد بالكشف عن مزيد من التفاصيل في وقت لاحق. وعقب مؤتمرها الصحافي الأول الشهر الماضي بعد توليها منصبها رئيسة للبنك، وعدت كريستين لاغارد بأن لا تترك اي اشارة او واردة في المراجعة المزمعة. ويمثل هذا العام مرحلة جديدة لرئاسة لاغارد بعد أن امضت أشهرها الاولى في السعي لإصلاح الانقسامات بين صانعي السياسات بعد ان اندلعت أثناء رئاسة سلفها ماريو دراغي، فهي ستطرق المراجعة الى مسائل بينها جعل القرارات أكثر توافقية والتأثيرات الجانبية لشراء السندات ومعدلات الفائدة السلبية وكفية أخذ التغير المناخي في الاعتبار. من جهة اخرى يشبه محللون في ان تباطؤ التصنيع في منطقة الدولار قارب على الانتهاء بينما ارتفعت نسبة التضخم بشكل طفيف الشهر الماضي الى معدل مستوى هو 1.3 في المائة. لكن بعض خبراء الاقتصاد يتوقعون ان يخفض البنك معدلات الفائدة بشكل أكبر هذا العام إذ لم يسجل النمو والتضخم ارتفاعا.

25/1/2020

رئيسا المفوضية والمجلس الأوروبيين يوقعان اتفاق بريكست قبيل تصويت البرلمان

وقعت رئيسة المفوضية الأوروبية، ورئيس المجلس الأوروبي اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ومع التوقيع رسميا على الاتفاق، يحال النص الى البرلمان الأوروبي في 29 كانون الثاني للمصادقة عليه.

وأظهرت الصور الرسمية لمراسم التوقيع، والتي أجريت في مقر المجلس الأوروبي في بروكسل، كبير المفاوضين الأوروبيين ميشال بارنييه وهو يتابع الاجراءات. ومن المقرر أن يوافق دبلوماسيون من الدول الأعضاء في التكتل الأوروبي على الاتفاق خطياً الخميس المقبل، ما يضمن خروجاً منظماً لبريطانيا من الاتحاد الساعة 23,00 ت غ الجمعة، منتصف الليل في بروكسل. وأيد الناخبون البريطانيون الانسحاب من التكتل في استفتاء في حزيران 2016.

وأعطت الملكة اليزابيث الثانية موافقتها الرسمية لانهاء عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي.ومن المتوقع أن بنجز الاتحاد الأوروبي الآن الاجراءات النهائية في الأيام المقبلة. وستنسحب بريطانيا من مؤسسات الاتحاد، ما يقلص عدد الدول الأعضاء الى 27. لكن اتفاق الانسحاب على فترة انتقالية مدتها 11 شهراً تاتهي آخر السنة.

ويعتبر معظم الخبراء احتمال توصل لندن وبروكسل لاتفاق تجاري شامل في تلك الفترة فكرة طموحة. لكن المسؤلين عبروا عن التفاؤل بشأن امكانية التوصل الى اتفاق ما. لكن بروكسل حذرت من انه كلما ابتعدت المملكة المتحدة عن معايير الاتحاد الاوروبي، سيقلص ذلك من قدرتها على الوصول الى السوق الأوروبية الموحدة الضخمة.

25/1/2020

فرنسا: استمرار الاحتجاجات على مشروع قانون إصلاح التقاعد

تظاهر الآلاف في مدن فرنسا مجدداً احتجاجاً على مشروع دمج أنظمة التقاعد الذي اقترحه الرئيس ايمانويل ماكرون، فيما عرض المشروع على مجلس الوزراء. وعلى وقع "ماكرون استقل"، تظاهر المحتجون في باريس في تحد للرئيس الذي يمثل مشروع القانون بالنسبة له جزءاً مهماً من مشروعه لتحويل فرنسا. ولدى انطلاق التظاهرة الباريسية، اكد زعيم نقابة " القوى العاملة" إيف فيريه، أنه " حين يقول الرئيس إن الاصلاح وجد ليبقى مدة طويلة، يمكنني ان أقول إنه لن يدوم. وانا على قناعة انّ الامر سينتهي بإدخال تعديلات واسعة عليه". أما زعيم حزب" فرنسا الأبية" اليساري، انه "حين يناقش مجلس الوزراء مشروع قانون، فذلك يعني بوضوح ان ماكرون لم يعد يسعى للاقناع، وأن نيته الانتصار، وهذا اسوأ ما يمكن ان يحدث في مجتمع ديمقراطي". ويواجه معارضو مشروع إصلاح أنظمة التقاعد تحدّيا للحفاظ على استمرارية الحركة الاحتجاجية، خصوصاً بعد توصل الحركة إلى اتفاق مع النقابات الأكثر اعتدالاً. بموازاة ذلك، تستمر المحادثات بين الحكومة والنقابات وأرباب العمل حول نقاط محورية في المشروع، على غرار المهن الشاقة والحد الأدنى لمعاشات التقاعد وتوظيف كبار السن.