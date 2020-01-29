الوكالة الوطنية للإعلام

كنعان: التزمنا معايير الكفاءة والاختصاص في الحكومة ومنظومة قوانين الفساد قبل نهاية شباط

النائب إبراهيم كنعان: "خياراتنا بالنسبة للوزاء الذين أبدينا رأينا بهم، تنمّ عن عدم التزام حزبي، والمعيار الوحيد بالنسبة إلينا كانت الكفاءة والاختصاص، وهو ما التزمنا به قبل التأليف، ومستمرون به لإعطاء إرادة الناس حقها، ولإتاحة الإمكانات أمام الحكومة لتنجز أكثر من الحكومات التي تكون فيها السياسة منغمسة بشكل أكبر. "وإذا كنا قد أرسينا التقشف، وبدأنا الإصلاح البنيوي بشكل كبير، واتخذنا إجراءات تريح الناس، فكان من المهم إقرار الموازنة في الموعد الدستوري للمرة الأولى منذ التسعينيات، والطلب من الحكومة الجديدة إرسال خطتها الإنقاذية. وتابع: "تم البحث كذلك في قوانين تتعلق بالمنظومة الكاملة لمكافحة الفساد، من استرداد الأموال المنهوبة، إلى رفع السرية المصرفية، إلى رفع الحصانات، مروراً بقانون الإثراء غير المشروع، وهيئة التحقيق الخاصة، وكلها قوانين يطالب بها الشعب اللبناني.

وكالة الأناضول

أردوغان: حفتر غير مهتم بالحل السياسي في ليبيا

شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على أن خليفة حفتر غير مهتم بالحل السياسي في ليبيا. جاء ذلك في كلمة لأردوغان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السنغالي ماكي سال، في العاصمة داكار. وشدد الرئيس التركي على أن حفتر لا يتمتع حالياً بأية صفة أو منصب رسمي، لا في ليبيا ولا على صعيد المجتمع الدولي". وتابع قائلاً بأن "الأمم المتحدة تعترف برئيس الحكومة الليبية فائز السراج، فهل يستوي رئيس معترف به في مجلس الأمن، مع شخص آخر ليس له أي صفة رسمية في المجتمع الدولي، وبالتالي يجب علينا تحديد مكانة حفتر على هذا الأساس.

وكالة فرنس برس

ترامب يقترح "حلاً واقعياً بدولتين"

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن خطته لتسوية النزاع الإسرائيلي- الفلسطيني تقوم على "حل واقعي بدولتين" مؤكداً أنها ستتيح لإسرائيل "اتخاذ خطوة كبيرة نحو السلام". وقال ترامب وبجانبه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، إن "الفلسطينيين يستحقون حياة أفضل بكثير"، وذلك خلال مؤتمر صحافي أعلن خلاله خطته للسلام التي تتألف من 80 صفحة والتي اعتبرها "الأكثر تفصيلاً" على الإطلاق. وأضاف إن الدولة الفلسطينية المستقبلية" لن تقوم إلا وفقاً "لشروط" عدة بما في ذلك "رفض صريح للإرهاب". وقال ترامب إنه وجّه رسالة للرئيس الفلسطيني محمود عباس بشأن خطة السلام، وأعلن حضور سفراء سلطنة عُمان والإمارات والبحرين.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

أول رد روسي على خطاب ترامب بشأن "صفقة القرن"

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن اقتراحات الولايات المتحدة بشأن الشرق الأوسط هي واحدة من المبادرات وليست واشنطن من يتخذ قرار التسوية. وأضافت في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" أنه يجب أولاً على الإسرائيليين والفلسطينيين أن يبدوا رأيهم، وأن موسكو ليست طرفاً في النزاع. وتابعت قائلة "سوف ندرس المقترحات. لكننا لا نتخذ أي قرارات وأن الأطراف المتورطة في النزاع هي من تتخذ القرارات، وهم الفلسطينيون والإسرائيليون".

وكالة أنباء شينخوا

شي: الصين واثقة تماماً من الفوز بالمعركة ضد فيروس كورونا الجديد

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، إن الصين واثقة تماماً من الفوز بالمعركة ضد تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا الجديد. وخلال لقائه مع الأمين العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبريسوس بقاعة الشعب الكبرى في بكين، قال شي إن سلامة حياة الشعب وصحتهم تأتي دائماً في المقام الأول، ونتيجة لهذا يعتبر منع تفشي فيروس كورونا الجديد ومكافحته في البلاد هو العمل الأكثر أهمية الآن. وذكر أن منظمة الصحة العالمية مرحب بها للمشاركة في منع الوباء ومكافحته، مشدداً على أن الصين مستعدة للعمل مع منظمة الصحة العالمية وكذلك المجتمع الدولي لحماية أمن الصحة العامة إقليمياً وعالمياً.