الأزمة اللبنانية والتجربة الأردنية

مروان المعشّر

قال إنه تم اقتراح العديد من الخطط الاقتصادية لوقف النزف المالي واستعادة لبنان لعافيته الاقتصادية على مدى سيمتدُّ لأكثر من خمس أو حتى عشر سنوات. وسيحتاج لبنان بالتأكيد إلى مساعدات خارجية قد تصل لأكثر من خمسة وعشرين ملياراً من الدولارات حتى مع اتخاذه لكافة الإجراءات المالية والإصلاحات الاقتصادية البنيوية المطلوبة. لكن معظم هذه الخطط لم تعالج مسألتين أساسيتين، تتعلق الأولى منهما بمصدر هذه المساعدات الخارجية. لقد ولَّى زمن المساعدات الخارجية لأي دولة بحجة أن المجتمع الدولي لن يسمحَ بسقوط دولة معينة أو انهيارها. لكن المسألة الأساسية الثانية التي لا تزال غائبة عن ذهن المسؤولين اللبنانيين أنه لا مجال لأي خطة اقتصادية أن يكتب لها النجاح، وأن يقتنع ويقبل بتنفيذها الشارع، إن لم يرافقها إجراءات سياسية جادة تنتج إشراكاً أكثر جدية للناس في عملية صنع القرار، وتجدد العقد الاجتماعي اللبناني بين مختلف مكونات المجتمع على أسس جديدة تبتعد عن الطائفية، وتقترب من المواطنة المتساوية للجميع بغض النظر عن الدين أو الجنس أو الفكر أو المكانة الاجتماعية.

هكذا عزلت حدود الداخل اليمنيين

أحمد ناجي

فرضت الحرب اليمنية حدوداً داخلية على السكان المحليين، تفصل بينها مجموعة حواجز أمنية وعسكرية تعزل المناطق وتزيد من تعقيدات الحياة اليومية للمدنيين. أما من الناحية الاقتصاديّة، فقد أدت الحدود إلى تقلص فرص العمل، وارتفاع أسعار الاحتياجات الأساسية. ومع فرض سياسات اقتصادية مستندة إلى هذه التقسيمات، تتعمق المعاناة. فقرار الحكومة الشرعية بنقل البنك المركزي إلى عدن في 2016، وقرار الحوثيون قبل أسابيع بوقف التعامل بالعملة اليمنية، المطبوعة حديثاً، خلقاً تأثيرات اقتصادية سلبية هائلة على المجتمعات المحلية.

ومع التحديات التي تواجهها اليمن في مناطق حدودها البرية والبحرية، بالإضافة إلى صراع النفوذ بين الدول الإقليمية حول هذه المناطق، لا تبدو تحديات الحدود الداخلية الناشئة أقل شأنًا منها، إذ أن حدود الداخل تفرض عزلة خانقة، وتقوّض الدولة والمجتمع معاً.

ليبيا بعد ثمان سنوات من الثورة: أو المسارات المتعرّجة في مجابهة حفتر

لعل ما يميز الثورة الليبية كونها ثورة بدأت مسلحة وأنهت خصمها اللدود "القذافي" بالسلاح ثم ما فتئت أن جوبهت من الداخل بالسلاح ذاته الذي مثل انتشاره عبئاً ثقيلاً على الدولة الناشئة والخارجة لتوّها من أتون حرب مدمّرة بين الإخوة. وهو ما سمح لأنصار القذافي بإعادة الانتشار والمتوقع في مفاصل الدولة الفتيّة في انتظار ساعة الصفر، وكان تنظيم الكرامة بقيادة خليفة بلقاسم حفتر في مقدمة القوى المعادية للثورة وقد نشأ هذا التنظيم في ذروة اشتغال القوى المعادية للربيع العربي وحركتها المضادة للتاريخ والحال أنها استطاعت التمكين لنظام السيسي المنقلب على نظام ديمقراطيّ مثّل طفرة جديدة في الحياة السياسية الراكدة في مصر منذ انقلاب الضباط الأحرار على الملك فؤاد. وفي السعودية والإمارات تبلورت استراتيجية التعاطي مع ثورات الربيع العربي بدعم من قوى غربية في مقدمتها فرنسا وإيطاليا وروسيا. وفي الطرف المقابل كانت القوى المحسوبة على الثورة تنهشها خلافات داخلية بفعل غياب المشروع السياسي والحقوقي لثوار فبراير وتساهلهم في التعامل مع المتربصين من أبناء جلدتهم بالثورة الوليدة وقد كانت أصوات العائدين على عجل من منتسبي اللجان الثورية تعلو بعد أن كانت خفيتة، وهو ما ساعد "تيار الكرامة" في سدّ الفراغات التي تركها الثوار في بناء الدولة دون الانتباه إلى شوكتها التي شابها ضعف شديد.