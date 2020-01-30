TL

ترقب للبيان الوزاري وقد رجحت أوساط وزارية أن تنجز صياغته اللجنة يوم السبت المقبل، ليعقد مجلس الوزراء جلسة الاثنين أو الثلثاء المقبلين لمناقشته وإقراره في صيغته النهائية التي لن تكون نسخة طبق الأصل عن بيانات الحكومات السابقة.

المنار

على ضفاف الصفقة، هو لبنان المصاب منها اليوم بتطاول على حدوده البرية، ومشروع توطين فلسطينييه، لكن الرفض للصفقة المشؤومة نابع من البعد القومي، فضلاً عن الحفاظ على السيادة الوطنية اللبنانية.

nbn

لبنان الرسمي برئاساته والشعبي بأحزابه وفعالياته وقف الى جانب فلسطين في مواجهة جريمة العصر وباسم مجلس شعبه أكد الرئيس نبيه بري أن لبنان واللبنانيين لن يكونوا شهود زور في حفلة الإعدام الجديدة للشعب الفلسطيني ولحقوقه المشروعة وفي مقدمها حق العودة وهم لن يقبلوا تحت أي ظرف أن يكونوا شركاء في بيع أو مقايضة أياً من هذه الحقوق بثلاثين من الفضة.

mtv

صفقة القرن لتصفية الحق الفلسطيني هي حكماً وبلا منازع، أوقح ما ارتكب في حق العدالة الإنسانية والهيبة الأممية في المئة عام الأخيرة، ولا يتحدثن أحد عن محرقة اليهود على سبيل المقارنة، لأن تصفية ملايين الناس أمر مدان، لكن تصفية شعب على قارعة القرن الحادي والعشرين وإهداء أرضه فأمر فظيع.

NTV

هو اليوم الأول من سنوات أربع لخطة ستحتاج إلى قرن كامل ولن تنفذ، وإذا عزم العرب على تطبيقها فإن إسرائيل نفسها ستعدمها بالرصاص، قبل صفقة القرن كانت مذلة أوسلو وعيارها خمس سنوات لبدء التنفيذ، صار عمرها سبعة وعشرين عاماً من دون أن تطبق إسرائيل بنودها.

OTV

في القمة العربية الثلاثين في تونس عام 2019، أكد الرئيس اللبناني أن ما هو أخطر من الحروب التي اندلعت في بعض الدول العربية، هو المشاريع السياسية والصفقات التي تلوح في الأفق، وما تحمله من تهديد وجودي لدولنا وشعوبنا.

LBC

وسط ترحيب إماراتي واستعداد سعودي ومصري وقطري لدراسة مقترحات الصفقة، وقبل أيام من انعقاد جامعة الدول العربية لمناقشة خطة السلام، قال الرئيس الأميركي للفلسطينيين، إنها فرصتكم الأخيرة.

الميادين

أعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية، أنّ "وحدات من قواتنا المسلحة في ​ريف إدلب الجنوبي​ تابعت عمليّاتها العسكريّة الهادفة إلى وضع حدّ لجرائم التنظيمات ​الإرهابية، الّتي تستمرّ باستهداف المناطق الآمنة والمدنيّة ونقاط تمركز الجيش بالقذائف الصاروخية والمفخّخة".

الجزيرة

رأت ​الرئاسة التركية​ ان إعلان خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام يستوجب من دول المنطقة أن تعمل على حل مشاكلها دون تدخل خارجي.

العربية

أعلنت ​الخطوط الجوية البريطانية​، تعليق حجز الرحلات الجوية المباشرة إلى بكين و​شانغهاي​ حتى آذار المقبل، بسبب تفشي ​فيروس كورونا​.