لبنان الحر

أعلن وزير ​الزراعة​ ​عباس مرتضى​ عن وضع خط ساخن بتصرف المواطنين لتلقي الشكاوى ومتابعتها وأكد على جهوزية الوزارة والوحدات الإقليمية كافة التابعة لها لتلقي الشكاوى الخطية، مؤكداً على متابعة كل شكوى ومعالجتها.

صوت لبنان

اعتبر رئيس حزب ​القوات​ اللبنانية ​سمير جعجع​ أنه بانتفاضة 17 تشرين استعاد اللبنانيون، حيويتهم، أثبتوا وعيهم وخروجهم من الشرانق الطائفية، وكانوا على قلب واحد وكلمة واحدة، هي المطالبة بالحقوق، واحترام كرامتهم بدلاً من نسفها على مذابح المساومات.

radio orient

زار وزير المالية غازي وزني القصر الجمهوري أمس لإطلاع رئيس الجمهورية ميشال عون على نتائج لقاءاته مع المسؤولين في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، الذين أكّدوا دعم لبنان ومساعدته في المجالات التي يحتاجها.

اذاعة النور

اعتبر رئيس مجلس النواب اللبناني ​نبيه برّي​ في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي أن "​صفقة القرن​" تجهض آخر ما تبقّى من الحلم الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها ​القدس​ الشريف، وهي رشوة لبيع الحقوق والسيادة والكرامة والأرض العربية الفلسطينية بمال عربي.

صوت المدى

أكد ​الرئيس ميشال عون​ خلال استقباله المجلس التنفيذي للرابطة المارونية برئاسة النائب السابق ​نعمة الله أبي نصر​، العمل لإخراج ​لبنان​ من الظروف الصعبة التي يجتازها.