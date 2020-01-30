رفضت محكمة هولندية، بدعوى عدم اختصاصها النظر في دعوى مقدمة لها ضد بيني غانتس، القائد السابق للجيش الإسرائيلي وزعيم المعارضة الحالي في إسرائيل. والدعوى رفعها هولندي من أصل فلسطيني فقد ستة من أقاربه أثناء قصف قطاع غزة في عام 2014.

قال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز، إن إسرائيل أحبطت قبل بضعة أشهر، هجوماً إلكترونياً كبيراً على واحدة من محطاتها للطاقة. وأن الهجوم كان "محاولة خطيرة ومعقدة للغاية، للسيطرة على واحدة من محطاتنا للكهرباء وإيقاف العمل فيها".

أغلقت الشرطة الإسرائيلية أبواب القدس القديمة والمسجد الأقصى، ومنعت الدخول إليه أو الخروج منه، وفقاً لمصدر مسؤول في دائرة الأوقاف الإسلامية الفلسطينية.

حلق الطيران الإسرائيلي في أجواء غزة فيما أطلق الفلسطينيون 3 صواريخ باتجاه مستوطنة كيسوفيم بغلاف القطاع.