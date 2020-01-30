"الجمهورية" صادق النواب الأوروبيون بغالبية ساحقة على اتفاق بريكست وكرست عملية التصويت خروج النواب البريطانيين من البرلمان الأوروبي وتصافح نواب ورفع البعض العلمين الأوروبي والبريطاني.

"الجمهورية" قال كبير المفاوضين الأوروبيين حول بريكست ميشال بارينيه إنه يشعر بالأسف لأن تكون بريطانيا اختارت الانعزال بدل التضامن.

"الجمهورية" قال زعيم حزب بريكست والمعارض التاريخي للاتحاد الأوروبي البلجيكي غي فيرهوفستار إن التصويت ليس مع أو ضد بريكست بل هو تصويت لبريكست منظم.

"الجمهورية" اعتبر المفوض الأوروبي ماروس سيفكوفيتش أن الخروج البريطاني هو ليس يوم احتفال بل حزن مضيفاً الآن ننتقل إلى الفصل المقبل.

"الجمهورية" هاجم الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس مستشاره السابق للأمن القومي جون بولتون، الذي أعرب عن استعداده الإدلاء بإفادته في المحاكمة الهادفة للبت بالعزل.

"الجمهورية" أعلن البنتاغون أن عدد الجنود الأميركيين، الذين أصيبوا بارتجاج في الدماغ جراء الصورايخ البالستية التي أطلقتها إيران على قاعدة عين الأسد في غرب العراق ارتفع إلى 50 جندياً مشيراً إلى أن هذه الحصيلة لا تزال غير نهائية.