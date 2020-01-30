"الجمهورية" أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس في أول تعقيب له على خطة صفقة القرن أن القدس ليست للبيع وكل حقوق بلاده ليست للبيع والمساومة.

"الجمهورية" علق أمين سر منظمة التحرير صائب عريقات على خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنها أفكار سمعتها شخصياً من الرئيس الإسرائيلي ومفاوضيه.

جددت وزارة الخارجية السعودية، دعم المملكة لكافة الجهود الرامية للوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية. وإنها تقدر الجهود التي تقوم بها إدارة الرئيس ترامب لتطوير خطة شاملة للسلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إن القراءة الأولى لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط، تشير إلى إهدار كبير لحقوق الفلسطينيين المشروعة.

قالت دار الإفتاء المصرية إننا أمام تاريخ طويل يشهد بأن القدس والمسجد الأقصى هويتهما عربية وستبقى كما هي عربية إلى يوم الدين.

اعتبر مساعد قائد الحرس الثوري الإيراني، يد الله جواني، إن صفقة القرن ستكون بداية لفصل جديد في إطار المقاومة للفصائل الفلسطينية.

شدد الملك سلمان في اتصال هاتفي مع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، على أن موقف السعودية لن يتغير من القضية الفلسطينية.

أعلنت دولة قطر ترحيبها بجميع الجهود الرامية إلى تحقيق السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل، طالما كانت في إطار الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وقالت لقد سبق لجميع الدول العربية تبني المبادرة العربية للسلام من خلال الجامعة العربية والتي وضعت مجموعة من الأسس لإحلال السلام العادل.

أشادت وزارة الخارجية البحرينية بالجهود الحثيثة التي تقوم بها الولايات المتحدة الأميركية لدفع عملية السلام، فإنها تعرب عن تطلعها بأن تقوم الأطراف المعنية بدراسة ما تقدمت به الولايات المتحدة الأميركية، وبدء مفاوضات مباشرة بين الجانبين برعاية أميركية للتوصل لاتفاق يلبي تطلعات الشعبيّن الفلسطيني والإسرائيلي في تحقيق السلام الشامل والعادل في ما بينهما، ويؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، ويدعم الأمن والسلم في المنطقة ويعود بالنفع والخير على جميع دولها وشعوبها.

أعربت فرنسا عن قناعتها بأن حل الدولتين طبقاً للقوانين الدولية والمعايير الدولية المعترف بها، ضروري لقيام سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط مضيفة أن فرنسا ستواصل التحرك في هذا الاتجاه بالتعاون مع الولايات المتحدة وشركائها الأوروبيين وكل الذين يمكنهم المساهمة في تحقيق هذا الهدف.

اندلعت مواجهات بين متظاهرين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، في مناطق عدة من الضفة الغربية، حيث انطلق عدد كبير من الفعاليات الرافضة لـ"صفقة القرن" وسقط العديد من الإصابات.

عم الإضراب الشامل مختلف مناطق قطاع غزة ورفعت الأعلام السوداء، رفضاً لإعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، "صفقة القرن".

توقع السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة أن يتحدث محمود عباس أمام المنظمة الدولية حول صفقة القرن في الأيام المقبلة.

"الجمهورية" أعلنت الحكومة السورية أمس، عن سيطرتها على معرة النعمان ثاني أكبر مدن محافظة إدلب في شمال غرب سوريا بعد أسابيع من الاشتباكات والقصف العنيف لتقرب أكثر من تحقيق هدفها باستعادة طريق دولي استراتيجي. يربط مدينة حلب بالعاصمة دمشق، كما أكدت نيتها ملاحقة ما تبقى من التنظيمات الإرهابية إلى أن يتم تطهير كامل الأراضي من رجس الإرهاب.

"الشرق الأوسط" تزايدت اعتراضات مجلس النواب الليبي على آلية تشكيل اللجنة المكلفة بحث المسار السياسي التي كان مقرراً لها أن تبدأ حواراً في العاصمة السويسرية جنيف الشهر الحالي برعاية أممية، مع لجنة أخرى تمثل المجلس الأعلى للدولة حيث أشار البرلمان أمس إلى أن الطريق إلى جنيف محفوف بالمخاطر.