الديار/ابتسام شديد

تحدّثت عن الحكومة الحالية وجلسة الموازنة، قائلةً إنّ كل المؤشّرات التي تسجّل مؤخراً لا تدل على أنّ مسار حكومة الرئيس حسان دياب سيكون سهلاً، ورأت أنّه في الحكومة الجديدة التي لا تشارك فيها القوات والمستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي بالحضور، فإنّ الأحزاب الثلاثة تتابع الحكومة عن كثب، لافتةً أنّه من الواضح أنّ الحكومة ستواجه استحقاقات عدة لاستعادة الثقة الداخلية والدولية والتعاطي مع الانهيار المالي والمصرفي وتفلت الدولار.

اللواء/غاصب المختار

أشار أنّه كان من الطبيعي أن يكون في لبنان ولدى الشعب الفلسطيني في الداخل ودول الشتات، الموقف الرافض لما سمي "صفقة القرن"، ليس لاعتبارها تمثّل إنهاء لقضية فلسطين التاريخية وحسب، بل لأنها تؤثر سلباً وبشكل مدمّر على تركيبة الشعب الفلسطيني المجتمعيّة والإنسانية والجغرافية وعلى وحدته الوطنية ومقوّماته الاقتصادية، وعلى تركيبة دول تستضيف الشعب الفلسطيني. ونقل عن مصادره قوله إنّ هناك ترقّب لموقف المملكة العربية السعودية ومصر والأردن وسوريا ولبنان، مضيفاً أنّ الدول الأربع الأخيرة هي المعنية مباشرة بنتائج الصفقة، كونها تستضيف العدد الأكبر من فلسطينيي الشتات.

اللواء/ لينا الحصري زيلع

كتبت عن الأزمة الراهنة والبيان الوزاري، ونقلت عن مصادر السراي الحكومي قولها إنّ الرئيس حسان دياب كان مستمعاً خلال الورشة الاقتصادية المالية التي عقدت في السراي اليوم لعرض مفصل من جمعية المصارف واقتراحاتها وتصوراتها وآرائها للخروج من المأزق المالي الراهن الذي يعاني منه البلد، كما والتدابير المتّخذة من قبل المصارف التي طالبت بدورها معرفة ما لها وما عليها من خلال ورقة واضحة تصدر عن حاكمية مصرف لبنان أو عن الحكومة، أو المجلس النيابي.

الأخبار/نادر عبيد

رأى أنّه بعد شهر واحد من انتفاضة 17 تشرين الثاني الماضي، أصدرت جمعية المصارف اللبنانية "بياناً صحافياً" تضمّن إعلاناً هو أقرب ما يكون إلى المرسوم، قضى بإرساء قواعد جديدة ترعى التّعاملات النقدية في لبنان، قائلاً إنّه يومها، وضعت الجمعية حدوداً وسقوفاً لتعاملات اللبنانيين المالية سواء من حيث القيمة أو الغرض منها. وتساءل: " هل المصرف المركزي هو الجهة المخولة بوضع "سعر رسمي" للدولار؟ وأكثر من ذلك، هل هناك سعر رسمي للعملات الأجنبية في لبنان؟ واعتبر أنّ قيمة الليرة اللبنانية بالنسبة للذهب وبالنسبة للعملات الأجنبية، وتالياً قيمة الدولار الأميركي بالنسبة للعملة اللبنانية، يحدّد بقانون يصدر عن مجلس النواب، أو في حالات معينة بموجب تفويض من مجلس النواب لمجلس الوزراء بإصدار قانون بهذا الصدد.