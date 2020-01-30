The New York Times

روسيا تمارس نفوذاً متزايداً في أفريقيا ما يقلق أطرافاً كثيرة في الغرب

تم نشر حوالى 200 من المرتزقة الروس في الأشهر الأخيرة في موزمبيق لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية المتنامي هناك، في الوقت الذي تتخذ فيه موسكو خطوات أولية نحو بناء ميناء عسكري في القرن الإفريقي وهو يمكن أن يصبح أول قاعدة دائمة لروسيا في القارة السمراء. وتعمل روسيا على توسيع نفوذها العسكري بشكل مطّرد في جميع أنحاء إفريقيا من خلال زيادة مبيعات الأسلحة والاتفاقيات الأمنية وبرامج التدريب للبلدان غير المستقرة أو الزعماء المستبدين. تشمل الإجراءات الأخرى التي اتخذتها موسكو في الآونة الأخيرة نشر المرتزقة والمستشارين السياسيين في العديد من البلدان، بما في ذلك جمهورية أفريقيا الوسطى. ويقول المسؤولون الأميركيون، الذين يحللون ما يسمونه بمنافسة القوى العظمى، إنهم قلقون من النفوذ الروسي المتزايد، وكذلك النفوذ الصيني، في الوقت الذي تكافح فيه واشنطن لتحقيق أهدافها الاقتصادية والأمنية في القارة.

The Guardian

فرنسا سترسل سفناً حربية لدعم اليونان خلال المواجهة مع تركيا

رحّب رئيس وزراء اليونان، كيرياكوس ميتسوتاكيس، بقرار فرنسا بإرسال فرقاطات حربية إلى شرق البحر المتوسط ​​مع اشتداد المواجهة مع تركيا حول احتياطيات الطاقة الإقليمية. ووصف ميتسوتاكيس السفن بأنها "ضامنة للسلام مع تسبب التوترات بين أثينا وأنقرة بقلق دولي متزايد. وتعهّد ماكرون بأن فرنسا ستعزز صلاتها الإستراتيجية مع اليونان، متهمة تركيا ليس فقط بمفاقمة التوترات الإقليمية بل بالفشل في الالتزام بمسار عملها الموعود في ليبيا التي مزقتها الحرب.

روسيا اليوم

أستراليا أول من يزرع فيروس "كورونا" الجديد لتطوير لقاح مضاد

تمكن علماء أستراليون لأول مرة، من زرع فيروس "كورونا" الجديد داخل مختبر للأبحاث الطبية، من أجل تطوير لقاح جديد ضد المرض وتسريع عملية تشخيصه. ووفقاً لما نقلته "بي بي سي"، فإن علماء معهد دوهرتي في ملبورن، استخدموا عيّنة أخذت من مصابين بفيروس "كورونا" الجديد في مستشفى ملبورن الملكي، ثم قاموا بزرع الفيروس بنجاح للتوصل إلى لقاح ضده. وأشار إلى أنه سيتم تبادل المعلومات الجديدة مع الشبكة الأسترالية لمختبرات الصحة العامة ومنظمة الصحة العالمية.

كما أوضح أنه سيتم استخدام الفيروس المزروع، لإعداد أجسام مضادة، الأمر الذي سيساعد في اكتشاف المرض خاصة لدى المرضى الذين لا تظهر عليهم الأعراض. وقد اكتشف في أستراليا حتى الآن، خمس حالات مؤكدة من الإصابة بفيروس "كورونا".