الوكالة الوطنية للإعلام

منظمة الصحة العالمية في لبنان تؤكد عدم وجود أي حالات لفيروس كورونا

أعلنت منظمة الصحة العالمية في لبنان في بيان، أنه "لم يتم تأكيد أي حالة لفيروس كورونا الجديد في لبنان، ومع ذلك، ترصد وزارة الصحة العامة وتتابع الوضع عن كثب، للكشف المبكر عن أي إصابة بفيروس كورونا، بما يتماشى مع اللوائح الصحية الدولية 2005". وأشارت إلى أنه "بدعم من مكتب منظمة الصحة العالمية في لبنان، تقوم وزارة الصحة العامة بجهود كثيفة والعمل عن كثب لزيادة تدابير التأهب والجهوزية ومراقبة الوضع للحد من خطر دخول فيروس كورونا الجديد إلى البلد، علماً أن الوضع يشهد تطورات سريعة".

وكالة أنباء رويترز

ماكرون يتهم أردوغان بعدم الوفاء بوعوده بشأن ليبيا

اتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره التركي بعدم الوفاء بالوعود التي قطعها في مؤتمر دولي بشأن ليبيا بعد وصول سفن حربية تركية ومقاتلين سوريين إلى ليبيا. وقال ماكرون خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس "أود أن أعبر عن بواعث القلق في ما يتعلق بسلوك تركيا في الوقت الحالي وهو ما يتناقض تماماً مع ما التزم به الرئيس طيب أردوغان في مؤتمر برلين".

وكالة فرنس برس

الجيش السوري يعلن تحرير مدينة معرة النعمان الاستراتيجية في شمال غرب البلاد

أعلن الجيش السوري استعادة مدينة معرة النعمان الاستراتيجية في شمال غرب سوريا، التي كان تسيطر عليها فصائل مقاتلة وجهادية. وأفاد الجيش في بيان بثه التلفزيون السوري "تمكنت قواتنا الباسلة في الأيام الماضية من القضاء على الإرهاب في العديد من القرى والبلدات"، ذاكراً أسماء نحو عشرين مدينة وبلدة بينها معرة النعمان.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

البرلمان الأوروبي يصادق على خروج بريطانيا من الاتحاد

وافق البرلمان الأوروبي، وبشكل نهائي، على انسحاب بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبي، وصادق البرلمان الأوروبي، على خروج بريطانيا من الاتحاد بأغلبية الأصوات. وقبل التصويت، قال جاي فيرهوفشتات منسق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" بالبرلمان الأوروبي "سنفتقد" لكنه بنفس الوقت حث المشرعين في البرلمان على الموافقة على التشريع لتفادي خروج "قاس" لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وكالة أنباء شينخوا

شي: الصين واثقة تماماً من الفوز بالمعركة ضد فيروس كورونا الجديد

أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ أن الصين لديها ثقة وقدرة بشكل تام على الفوز بالمعركة ضد تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا الجديد. وجاءت تصريحات شي خلال لقائه الأمين العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبريسوس بقاعة الشعب الكبرى في بكين. وقال شي إن الشعب الصيني يخوض الآن معركة خطيرة للغاية ضد الوباء، مضيفاً أن سلامة الناس وصحتهم تأتي دائماً في المرتبة الأولى، وبالتالي فإن الوقاية والسيطرة على تفشي المرض أهم عمل في البلاد في الوقت الراهن.

وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء - ارنا

وزير الاتصالات: صاروخ سيمرغ الحامل للقمر الصناعي ظفر جاهز للإطلاق

أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، جاهزية الصاروخ "سيمرغ" الحامل للأقمار الصناعية لإطلاق القمر الصناعي الإيراني "ظفر" إلى الفضاء، وقال إن القمر الصناعي الجديد "ظفر" سيستقر على المدار بمسافة 530 كم عن الأرض. ونشر محمد جواد آذري جهرمي في حسابه على تويتر، صورة لـ"حامل الأقمار الصناعية سيمرغ" في موقع الإطلاق، وأعرب عن شكره لجهود وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة العميد أمير حاتمي وزملائه في الوزارة، وأشار إلى أن وزن الصاروخ سيمرغ يبلغ 80 طناً وسيحمل القمر الصناعي ظفر لوضعه فى المدار على مسافة 530 كم عن الأرض.