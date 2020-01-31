نداء الوطن 27/1/2020

نوفيل يفوز برالي مونتي كارلو

أحرز البلجيكي تييري نوفل ( هيونداي) وصيف بطل العالم للراليات 2019، المركز الأول في رالي مونتي كارلو، باكورة موسم بطولة العالم للراليات 2020 أمام سائقي تويوتا الفرنسي سيباستيان أوجييه والبريطاني ايلفين إيفانز، وهما كانا يتصارعان على الصدارة طوال فترات الرالي السابقة. وبدأ نوفيل القسم الأخير من الرالي بأداء قوي، محققاً الفوز بمرحلتي الصباح ليعود ويؤكد صدارته أمام أوجييه في مرحلة "الباور ستايج".

إريكس في طريقه إلى الأنتر

يستعدّ نجم منتخب الدنمارك لكرة القدم كريستيان إريكس انتقاله من توتنهام الإنكليزي إلى إنتر ميلان الايطالي، وفقا لتقارير إيطالية.

الشرق 28/1/2020

بعد رولان غاروس...نادال وتييم يجدّدان الموعد في ملبورن الأوسترالية

يجدد الإسباني رافاييل نادال المصنف أول ووصيف البطل الموعد مع النمساوي دومينيك تييم الخامس، وذلك ببلوغهما الدور ربع النهائي لبطولة أوستراليا المفتوحة في كرة المضرب، من جهته، استعاد السويسري ستانيسلاس فافرينكا شيئاً من بريق الماضي بإقصائه الروسي دانييل مدفيديف.

إسبانيا تحتفظ بلقب بطولة أوروبا لكرة اليد وتتأهّل إلى أولمبياد 2020

احتفظ المنتخب الإسباني بلقبه في بطولة أوروبا لكرة اليد بفوزه على نظيره الكرواتي 22-20 في المباراة النهائية في العاصمة السويدية ستوكهولم. وضمنت إسبانيا بالتالي بطاقة التأهّل إلى أولمبياد طوكيو 2020 هذا الصيف في اليابان.

نداء الوطن 28/1/2020

"عاشق" فريق لايكرز وصانع أمجاده

مصرع "الأسطورة" براينت وابنته أثار صدمة في العالم أجمع

خسرت الرياضة العالمية وتحديداً كرة السلة أحد أبرز نجومها على مر العصور، أسطورة كرة السلة الأميركية كوبي براينت الذي لقي حتفه وابنته جيانا (13 عاماً)، في تحطّم مروحيّة في كالاباساس في مدينة لوس انجليس جنوب ولاية كاليفورنيا عن عمر 41 عاماً، إضافة لسبعة اشخاص آخرين. لم يكن كوبي براينت مجرّد لاعب كرة سلة أو نجماً في الدوري الأميركي للمحترفين، بل فرض نفسه أسطورة ستبقى خالدة في أذهان عشاق اللعبة في أقطار العالم، إن من حيث النتائج التي حقّقها والألقاب التي أحرزها، أو من حيث دوره الكبير في نشر كرة السلة وإلهامه الكثيرين فيها.

نداء الوطن 29/1/2020

ماني يعود في لقاء ليفربول –أتلتيكو

أعلن الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنكليزي، أن مهاجم الفريق السنغالي ساديو ماني لن يشارك في المباريات الثلاث المقبلة لليفربول بسبب الإصابة، آملاً في أن يكون جاهزاً بمواجهة أتلتيكو مدريد.

مانشستر سيتي يمدد عقد فرناندينيو

مدد مانشستر سيتي، ثاني الدوري الإنكيزي لكرة القدم، عقد لاعبه البرازيلي فرناندينيو سنة واحدة، علماً أنً عقد اللاعب البالغ 34 عاماً، كان سينتهي مع ختام الموسم الجاري، لكنه سيرتبط مع النادي حتى 2021 بموجب العقد الجديد.

نداء الوطن 30/1/2020

فرنانديز ينضمّ إلى مانشستر يونايتد

كشفت الصحف البرتغالية أمس أنّ البرتغالي الدولي برونو فرنانديز سيترك سبورتينغ لشبونة وينضم إلى صفوف مانشستر يونايتد الإنكليزي، في صفقة ستبلغ 55 مليون يورو بالإضافة إلى حوافز. وأكدت الصحف الثلاث الرئيسة في البلاد "أبولا" و"ريكورد" "وأوجوغو" النبأ الذي صدر صفحاتها، مؤكّدةً أنّ عملية الإنتقال ستتم مقابل 55 مليون يورو، وستتضمن حوافز قد ترفع قيمتها إلى 80 مليون يورو.