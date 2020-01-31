TL

انتقد وعارض عدد من النواب والشيوخ الأميركيين خطة ترامب المسماة صفقة القرن، واعتبروها منحازة لإسرائيل وغير عادلة للفلسطينيين ومناقضة لحل الدولتين، وتزامن ذلك مع محاولة نتنياهو استقطاب الرئيس الروسي للخطة من خلال زيارته موسكو.

المنار

وإلى الجامعة العربية السبت يذهب لبنان بثابتته القومية والوطنية: وهي حق العودة، والدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس، وفق مبادرة السلام العربية التي أقرت في بيروت عام ألفين واثنين، كما أكد وزير الخارجية ناصيف حتي.

nbn

فلسطين تبقى القضية الأم، لا تلوي ذراعها مؤامرات ولا تطمس قضيتها صفقات، منذ الإعلان عن الصفقة انتفض الفلسطينيون في الداخل كما في الكثير من مساحات الشتات رافضين الخضوع لرشوة بيع قضيتهم وحقوقهم وأرضهم بثلاثين من الفضة.

mtv

صفقة العصر في تداعياتها واستخداماتها واستغلالها وتجييرها من قبل أهل السلطة، سبقت بكثير استخدامات الصفقة واستغلالها.

NTV

ترك رئيس الحكومة حسان دياب مشقة صوغ البيان الوزاري وكسر عزلة الصين فاستقدم سفيرها إلى السرايا للبحث في فيروس القرن، للحظة لم تظهر بوادر الحمى على بنود بيان سيمهد طريق الثقة أمام الحكومة العتيدة.

OTV

الحملات السياسية مستمرة لكن قافلة العمل للإنقاذ تسير، الكلام سهل جداً أما الفعل فيتطلب مقاومة نفسها طويل وجهداً كبيراً.

LBC

إذا كان هذا الأسبوع هو أسبوع الموازنة، فهل يكون الأسبوع المقبل أسبوع الثقة بالحكومة؟ الجواب منوط بهمة لجنة صوغ البيان الوزاري ثم بمناقشة البيان في مجلس الوزراء تمهيداً لإحالته إلى مجلس النواب لمناقشته أيضاً تمهيداً للتصويت عليه، والبدء العملي لعمل حكومة العهد الثالثة.

الميادين

أشار مصدر سياسي لـ "السومرية" إلى أن "​رئيس الجمهورية​ العراقية ​برهم صالح​ سيقوم بتكليف رئيس جهاز المخابرات الحالي مصطفى الكاظمي لرئاسة الحكومة​ العراقية المقبلة، في حال لم تتوصّل القوى السياسية لاتفاق نهائي على ترشيح شخصية مقبولة لرئاسة الوزراء".

الجزيرة

أعلن رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية ​الكويتية خليل الصالح، عن قرار الكويت بإنهاء خدمات 25 ألف وافد يعملون في القطاع الحكومي، وإحلال كويتيين بدلاً منهم خلال الفترة المقبلة.

العربية

أعلن الناطق باسم ​مجلس الوزراء المصري​ ​نادر سعد​، أن الرئيس المصري ​عبد الفتاح السيسي​ أصدر قراراً كلف بموجبه رئيس الوزراء وزارة ​الطيران المدني​ بتجهيز ​طائرة​ خاصة لإعادة من يرغب من المصريين الموجودين في مدينة ووهان الصينية إلى مصر بسبب ​فيروس كورونا​.