لبنان الحر

أكد وزير ​الصناعة​ ​عماد حب الله​ أن "​المستقبل​ سيكون للصناعات ​الجديدة​ والمعرفية، لافتاً إلى أن "الحكومة​ في صدد وضع خطة اقتصادية عاجلة بالتعاون مع ​مصرف لبنان​ لإعادة تحريك العجلة الاقتصادية.

صوت لبنان

عُقد لقاء في ​مطرانية زحلة المارونية​ لقاء اقتصادي – اجتماعي حضره اصحاب المطارنة ​عصام يوحنا درويش​، ​جوزف معوض​، انطونيوس الصوري و​بولس سفر​، وممثلون عن الجمعية الخيرية الكاثوليكية، ​كاريتاس​، جمعية رسالة حياة، جمعية مار منصور، الهيئة الزحلية، رئيس ​جمعية تجار زحلة ، رئيس جمعية تجار البربارة، عدد من مخاتير زحلة وأمين سر مجلس الأساقفة الأرشمندريت إيلي أبو شعيا.

radio orient

اتصل رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع هاتفياً بالرئيس الفلسطيني محمود عباس مؤكداً له دعمه للقيادة الفلسطينية برئاسته وأعرب له عن تضامنه "وتضامن الحزب معه ومع الإخوة الفلسطينيين في موقفهم من صفقة القرن".

اذاعة النور

شدد "لقاء ​الجمهورية​" خلال اجتماعه الدوري برئاسة الرئيس السابق ​ميشال سليمان​ على ضرورة التمسك بالمبادرة العربية للسلام، داعياً ​الدول العربية​ كافة إلى موقف موحد من "​صفقة القرن​، والتهديد بالانسحاب من اتفاقات ​السلام​ المعقودة مع بعضها في حال باشر الطرف الإسرائيلي بتطبيق الصفقة.

صوت المدى

استقبل رئيس الجمهورية ميشال عون‏ النائب فريد البستاني وتداول معه في عدد من المواضيع التي تهم قضاء الشوف وحاجاته كما استقبل مجلس إدارة جمعية الصناعيين اللبنانيين برئاسة فادي الجميل وبحث معهم الأوضاع الصناعية في البلاد والسبل الآيلة إلى معالجتها