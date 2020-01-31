أعلن المبعوث الأميركي إلى إيران براين هوك خلال مؤتمر صحافي في واشنطن أن الولايات المتحدة تمدد لــ 60 يوماً أربعة قيود تتعلق بإيران وتتيح مواصلة مشاريع من دون مخاطر انتشار نووي.

"الجمهورية" صوت مجلس النواب الأميركي أمس على قانون عدم الحرب ضد إيران الذي يمنع استخدام التمويل الفيدرالي في الحرب ضد إيران، ما عدا حالات الدفاع عن النفس أو بتصريح من الكونغرس لاتخاذ إجراءات محددة.

"اللواء" مددت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس، إعفاءات لمشاريع مرتبطة بالبرنامج النووي السلمي الإيراني برغم العقوبات المفروضة على طهران ولكنها كشفت في الوقت نفسه تدابير عقابية جديدة ضد منظمة الطاقة الذرية الإيرانية.

"الشرق الأوسط" اختتم مجلس الشيوخ جلسات المساءلة في محاكمة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وانتقل المشرعون إلى المرحلة الحاسمة في المحاكمة وهو التصويت على استدعاء شهود وبدأت القيادات الديمقراطية والجمهورية بالاستعداد لتصويت قد يغير كلياً سير المحاكمة.

"النهار" صادقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أمس على الاتفاق الذي يحدّد ترتيبات "بريكسيت" وذلك غداة اعتماد البرلمان الأوروبي إياه وعشية خروج المملكة المتّحدة من هذا الاتحاد.

"الجمهورية" لوّح وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو، عشية خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بالمنافع الهائلة للتقارب بين واشنطن ولندن بعد بريكست مقلّلاً من أهميّة الخلافات القائمة بين الحليفين التاريخيين، واصفاً اجتماعه مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس حونسون بالرائع وأنّه سعيد بوجوده مع أفضل حليف للولايات المتحدة.

"الجمهورية" أعلن المدير العام لمنظّمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييوس أنّ فيروس كورونا المستجد الذي ظهر في الصين وانتشر في العديد من مناطق العالم أدّى إلى وفاة 170 شخصاً في الصين، وأظهرت إحصاءات المنظّمة أنّ 18 بلداً آخر أصابها الفيروس مع تأكيد أكثر من 80 حالة.