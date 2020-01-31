"نداء الوطن" تواصل الحكومة السورية تقدمها على الأرض في إدلب وتقترب تدريجياً من تحقيق هدفها باستعادة كامل الطريق الدولي الاستراتيجي.

"نداء الوطن" كشف المبعوث الأميركي الخاص في شأن سوريا جيمس جيفري إلى أن نحو 700 ألف نازح في شمال غربي سوريا يتحركون في اتجاه الحدود لتركيا وهو ما سيثير أزمة دولية.

"نداء الوطن" نفت وزارة الدفاع الروسية أمس، استهدافها الفرن والمستشفى في مدينة أريحا مشددة على أن مقاتلاتها لم تنفذ أي مهمة قتالية في هذه المنطقة من سوريا.

"الشرق الأوسط" عبّر مسؤولو الأمم المتحدة عن قلقهم البالغ من أثر المعارك الجارية في معرة النعمان وسراقب وغرب حلب على مئات آلاف المدنيين السوريين، داعين مجدداً إلى وقف العمليات العدائية في مناطق خفض التصعيد في محافظة إدلب.

"الجمهورية" اعتبرت روسيا أن اقتراح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن صفقة القرن يتعارض مع قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لافتة إلى أن الفلسطينيين يرفضون النص، ودعت موسكو إلى حل إسرائيلي فلسطيني مباشر للتوصل إلى حل وسط مقبول للطرفين.

"الجمهورية" أفادت وسائل إعلام عبرية بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس بعث إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رسالة جاء فيها أن الفلسطينيين يرون أن من حقهم كسر كل الأدوات كما فعلت إسرائيل ووقف التنسيق الأمني معها، كما أبلغه بإجراء ينوي اتخاذه رداً على إعلان خطة السلام.

"النهار" أفاد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات أن أول الردود الفلسطينية على خطة الرئيس الأميركي سيكون لمعالجة نقاط الضعف في الصف الداخلي وعلى رأسها الانقسام.

"النهار" ألقت تركيا على فرنسا تبعة عدم الاستقرار في ليبيا بعدما اتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعدم احترام كلامه لوقف التدخل الخارجي في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا.

"الشرق الأوسط" طلب رئيس بعثة الأمم المتحدة الدعم في ليبيا غسان سلامة من الليبيين الإفادة من المظلة الدولية الواقية التي تشكلت في مؤتمر برلين، وعبر عن أسفه لتجدد المعارك في محيط العاصمة طرابلس، مطالباً مجلس الأمن بإصدار قرار يدعم وقفاً مستداماً لوقف إطلاق النار، وسط انتقادات واسعة لاستمرار انتهاك حظر الأسلحة من قبل تركيا.

"الشرق الأوسط" قال المسؤول العسكري إن القطع البحرية التركية دخلت إلى السواحل الليبية وتحديداً إلى طرابلس بدعوى أنها تمثل حلف الناتو وتعمل للقبض على الهاربين من المرتزقة السوريين ومكافحة الهجرة غير الشرعية باعتبار أن تركيا عضو في الحلف.