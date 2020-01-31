النهار/ رضوان عقيل

توقع أن يكون أمام حكومة الرئيس حسان دياب رحلة شاقة وطويلة من الصعوبات والمشكلات التي تعترضها في أكثر من ملف في زحمة انتظار المساعدات المالية من البلدان العربية والقريبة وفي مقدمها أميركا.

الأخبار/ محمد وهبه

عرض للوضع الاقتصادي في البلد، وأوضح أنّه بعد أسابيع على ترك المصارف تتحكّم بالمودعين وفق استنسابيتها المعهودة، أقرّ الحاكم رياض سلامة لجمعية المصارف في اللقاء الشهري بينهما أمس، بأنه سيصدر تعميماً بحكم صلاحيّات مصرف لبنان وبعد التوافق مع السلطات المعنية على التدابير، مؤكّداً أنّ الأسابيع الماضية كانت بمثابة فرصة لتمييعٍ للمسؤوليات وتقاذفٍ لكرة النار التي لا يريد أحد أن يحملها. وأضاف أنّ بعض هذه التدابير هي:

حرية استعمال "الأموال الجديدة" الواردة من الخارج بعد تاريخ 17/11/201

أن يقتصر التحويل إلى الخارج، خارج الأموال الجديدة، من جهة لتغطية النفقات الشخصية الملحّة وضمن سقف 50 ألف دولار سنوياً، ومن جهة أخرى لتمويل استيراد المواد الأولية للزراعة والصناعة أيضاً ضمن سقف 0.5% من الودائع سنوياً.

يتحدّد السحب النقدي بالليرة بسقف شهري قيمته 25 مليون ليرة للمودع الواحد مع تطبيق إجراءات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

الجمهورية/ طوني عيسى

أشار إلى أن رئيس الحكومة حسان دياب يستعين بكل العدة السابقة للمعالجة المالية والاقتصادية من دون تغيير ويظهر ذلك في الورشة المفتوحة.

اللواء/ رلى موفّق

كتبت عن الوضع الراهن في البلاد، مشيرةً أنّ الأنظار تتّجه إلى البيان الوزاري لحكومة الرئيس حسان دياب وما سيتضمنه من خطة لا بد أن تكون واضحة المعالم ومحددة الخيوط لكيفية التعامل مع الأزمة الاقتصادية - المالية من أجل تأخير الانهيار الكلي الذي يتهدد لبنان. وأوضحت أنّ ما هو ظاهر بقوة أنّ ثلاث جهات تبدي رغبة حقيقية في تقديم الدعم للحكومة للخروج ببرنامج عملي يضع البلاد على السكة الصحيحة لبدء مسار المعالجات الناجعة. ورأت أنّه يبدو جلياً أن تلك الجهات المتمثلة بمجموعة العمل الدولية الداعمة للبنان، فرنسا، والمؤسسات المالية الدولية، تواكب رئيس الحكومة واللجنة الوزارية، مضيفةً أنّ البيان الوزاري يشكّل الإمتحان الأول لمدى جدية هذا الفريق الحكومي وقدرته ودرايته وعزيمته لمقاربة جريئة للمأزق وسبل النفاذ من السقوط الحتمي.

اللواء/ منال زعيتر

قالت صحيح إنّ حكومة الرئيس حسّان دياب هي حكومة تضم وزراء غير حزبيين وتنتمي لفئة حكومات معالجة الأزمات الاقتصادية، ولكن بعد "صفقة القرن"، أصبح مطلوباً من الحكومة ووزرائها برنامج وأداء سياسي بامتياز.

الشرق / تيريز القسيس صعب

تحدّثت عن صفقة القرن، ونقلت عن مصادرها قولها إنّ أقنية الاتصال فتحت بين بيروت وبعض الدول العربية بغية تنسيق المواقف من هذه الصفقة في الاجتماع الاستثنائي العربي الذي يعقد يوم غد السبت على مستوى وزراء خارجية الدول العربية في مقر الجامعة العربية في القاهرة. وقالت إنّ مراقبين يعتبرون أنه لا يمكن أن يسود السلآم في المنطقة من دون أي تسوية كاملة وشاملة في المنطقة، لافتةً أنّهم توقعوا أن يتشبث الموقف العربي السبت وبالإجماع، الإلتزام بالمبادرة العربية للسلام التي أقرت في قمة بيروت في العام 2002. ورأت أنّ تمسّك الموقف العربي بالمبادرة العربية للسلام يعود إلى أنها مبادرة أكثر شمولية وواقعية لأي تسوية عادلة في الشرق الأوسط، وهذا الموقف العربي حول هذا الإلتزام يعود إلى أنّ الصف العربي يمثل الاعتدال، وعلينا بلورته وتطويره في هذا المنحى.