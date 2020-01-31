the new york times

بومبيو يصف الحزب الصيني الحاكم بـ"التهديد الرئيسي لعصرنا"

أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الخميس أن "الحزب الشيوعي الصيني" يمثل "التهديد الرئيسي لعصرنا"، في الوقت الذي يسعى فيه للتحدث عن آفاق التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة وبريطانيا فيما لا تزال المملكة المتحدة ترفض الضغوط الأميركية لحظر استلام شركة صينية مشاريع أساسية لتطوير البنية التحتية لبريطانيا في مجال الاتصالات في المستقبل. وكانت هذه الانتقادات الحادة للحكومة الصينية من أقسى الانتقادات التي استخدمها السيد بومبيو حيث تسعى إدارة ترامب لإقناع حلفاء الولايات المتحدة بالمخاطر الناجمة عن استخدام معدات تصنعها شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة هواوي. في الوقت نفسه، سعى السيد بومبيو إلى طمأنة المسؤولين البريطانيين بأنه على الرغم من أن البلدين ينظران إلى القضية بشكل مختلف، إلا أن هذا الأمر لن يقوّض الصلات القوية بين البلدين. تأتي تطمينات السيد بومبيو في مرحلة حساسة بالنسبة إلى الحكومة البريطانية حيث تبدأ عملية صياغة صفقات تجارية جديدة قائمة بذاتها بعد أن تغادر الاتحاد الأوروبي رسمياً يوم الجمعة.

the guardian

أنباء عن توجّه ترامب للسماح باستخدام الألغام الأرضية ليعكس السياسة المعتمدة في حقبة أوباما

ستنهي الولايات المتحدة وقفها المفروض على إنتاج ونشر الألغام الأرضية، في خطوة معاكسة لآخر سياسات عهد الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما وفي انتهاك آخر للتعهدات تجاه الحلفاء الغربيين. وأكّد وزير الدفاع الأميركي، مارك إسبر، أن التغيير في السياسة بات وشيكاً لكنه رفض وصفه. نشرت صحيفة "فوكس" برقية تم تسريبها من وزارة الخارجية الأميركية ألغي بموجبها الحظر الذي فرضه باراك أوباما عام 2014 على إنتاج أو امتلاك الألغام الأرضية المضادة للأفراد. التوجّه المعتمد في العام 2014 جعل سياسة الولايات المتحدة أكثر انسجاماً مع معاهدة حظر الألغام الموقعة في العام 1997 والتي تحظر هذه الأسلحة بسبب ضررها غير المتناسب الذي يلحق بالمدنيين. وذكرت شبكة "سي إن إن" أن التغيير في السياسة جاء نتيجة مراجعة لسياسة البنتاغون أمر بها وزير الدفاع السابق جيمس ماتيس، بعد أن وجد أن الحظر "زاد من خطر نجاح المهمات" وتسبب بزيادة الخطر على القوات المسلحة الأميركية.

روسيا اليوم

برلماني ألماني يكشف كيف خدع الناتو الاتحاد السوفيتي تحت حكم غورباتشوف!

كشف ألكسندر نوي، المتحدث باسم التكتل اليساري في البوندستاغ الألماني عن الحيل التي لجأ إليها حلف الناتو لخداع الاتحاد السوفيتي من أجل التوسّع شرقاً وكيف خرق وعده واقترب من حدود روسيا. وقال في مقال لموقع بوابة Freiheitsliebe نشر اليوم الجمعة، إن حلف الناتو خرق قصداً وعده الذي قطعه لميخائيل غورباتشوف بعدم التوسع والاقتراب من حدود روسيا. ووفقاً للنائب الألماني، فإن الاتحاد السوفيتي بقيادة غورباتشوف سمح للغرب أن يخدعه بسهولة، حين لم يطلب ضمانات قانونية لوعد الحلف بعدم التوسع شرقاً أبعد من ألمانيا، إذا ما بقيت الأخيرة بعد استعادة وحدتها بالكامل في الناتو.