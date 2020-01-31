الوكالة الوطنية للإعلام

عبد الصمد بعد اجتماع لجنة البيان الوزاري: دياب أكد أن اللجنة قطعت شوطاً كبيراً ومستمرون للانتهاء من الصياغة قبل نهاية هذا الأسبوع

رأس رئيس مجلس الوزراء حسان دياب في السرايا الحكومية الاجتماع السادس للجنة الوزارية المكلفة صوغ البيان الوزاري.

وبعد الاجتماع أدلت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد نجد بالتصريح التالي: "في جلسة اللجنة الوزارية لصياغة البيان الوزاري، أكد دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب، أن اللجنة قطعت شوطاً كبيراً في طريق إنجاز البيان، مشدداً على المتابعة بالنشاط نفسه، للانتهاء من صياغة البيان قبل نهاية هذا الأسبوع، قبل عرضه على مجلس الوزراء مطلع الأسبوع المقبل لإقراره، تمهيداً لطلب نيل الثقة من مجلس النواب، ومنوهاً بالجهود المبذولة من قبل أعضاء اللجنة".

وكالة الأناضول

البرلمان الأوروبي يعاقب نائب يوناني مزق العلم التركي

فرض رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي، عقوبات تأديبية على النائب اليوناني يوانيس لاغوس، الذي قام بتمزيق العلم التركي خلال جلسة للبرلمان. وأوضحت نائبة المتحدث باسم البرلمان الأوروبي دلفينا كولارد، للأناضول، أن رئيس البرلمان ديفيد ساسولي، فرض عقوبات تأديبية بحق النائب اليوناني لاغوس لتمزيقه العلم التركي، وفقاً للمادة 176 من قواعد العقوبات في البرلمان الأوروبي. وأضافت أن ساسولي، أبلغ النائب اليوناني كتابياً بالعقوبات المفروضة عليه بعد الحادث.

وكالة أنباء رويترز

تهدئة احتجاجات الجزائر دون إطلاق رصاصة واحدة

بينما قُمعت الانتفاضات في أنحاء شمال أفريقيا والشرق الأوسط باستخدام القوة المميتة، فإن السلطات الجزائرية في طريقها لتهدئة حركة احتجاج قوية دون إطلاق رصاصة واحدة، في الوقت الحالي على الأقل. ولا يزال الآلاف يخرجون في مسيرات، لكن الاحتجاجات باتت أصغر من تلك التي أطاحت بالرئيس المخضرم عبد العزيز بوتفليقة العام الماضي. وتقول بعض الشخصيات البارزة إن المعارضة ينبغي أن تقبل عرضاً من الحكومة للحوار.

وكالة فرنس برس

جونسون وبومبيو يناقشان التقارب الاقتصادي عشية بريكست

يستقبل رئيس الوزراء بوريس جونسون وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو لوضع أسس التقارب التجاري الذي يأمل البلدان بتحقيقه في فترة ما بعد بريكست، رغم الخلافات القائمة بينهما. بدأ العد العكسي للخروج من الاتحاد الذي سيتم رسمياً الجمعة الساعة 23:00 ت.غ، بعد ثلاثة أعوام ونصف من الأزمة التي بدأت مع استفتاء عام 2016. وبينما كان البرلمان الأوروبي في بروكسل يودع النواب البريطانيين الأربعاء، حطّ وزير الخارجية الأميركي رحاله في لندن للتجهيز لما بعد بريكست.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

إيران تتعهد بمواصلة برنامجها النووي رغم العقوبات الأميركية الجديدة

أكد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، عزم طهران مواصلة تطوير برنامجها النووي، رغم العقوبات الأميركية الجديدة الموقعة على الهيئة. وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية، في وقت سابق اليوم، عن عقوبات جديدة ضد رئيس المنظمة، فيما أخبر المتحدث وكالة الأنباء الإيرانية "فارس"، أن طهران عازمة على مواصلة برنامجها النووي بكامل قوته، واصفًا العقوبات الأميركية الجديدة بأنها "لعبة أطفال".