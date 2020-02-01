وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

بولندا تشتري من الولايات المتحدة أكثر من 30 مقاتلة "إف-35"

أعلن وزير الدفاع البولندي ماريوس بلاشزاك أن بولندا تعتزم شراء 32 مقاتلة جديدة من طراز F-35 من الولايات المتحدة في نهاية يناير/كانون الثاني. وأكد أن توقيع عقد شراء الطائرات العسكرية سيعقد في 31 يناير.

وقال بلاشزاك على موقع تويتر: "بالفعل هذا الجمعة في دمبلين (القاعدة الجوية البولندية) في الساعة 15:00 سأوقع عقدا بقيمة 4.6 مليار دولار لشراء 32 من أحدث مقاتلات الجيل الخامس من طراز "إف-35"".

وافقت الولايات المتحدة من قبل على بيع 32 طائرة عسكرية من طراز F-35 إلى بولندا. يجب أن يكون حجم العقد، وفقا للبيانات الأولية، 6.5 مليار دولار.

الدفاع العربي

صاروخHellfire R9X الأمريكي يمزق الأهداف بطريقة "النينجا"

في منتصف العام المنصرم كشفت صحيفة "ول ستريت جورنال" الأميركية أن وكالة المخابرات المركزية الأميركية قامت بتطوير صاروخ "النينجا" السري، الذي "يمزق" الأهداف حتى الموت باستخدام السيوف، ويعرف الصاروخ باختصار "R9X"وهو مصمم لـ"سحق" الأهداف من خلال اختراق المباني والسيارات بالاعتماد على ست شفرات حادة، وبإمكان هذا السلاح الذكي، الذي يستبدل الرأس المتفجر بمجموعة شفرات، استهداف أهدافه بشكل محدد ومباشر.

وأوضحت الصحيفة أن صاروخ النينجا يقتل أهدافه دون حدوث أي عملية انفجار، مشيرةً إلى أن الهدف منه هو تقليل الخسائر البشرية غير المقصودة، التي تسببها الصواريخ الأخرى القياسية، التي عادة ما تنفجر وتسحق الأهداف ومحيطها.. وهناك سبب آخر لاستخدام السلاح، وهو تأقلم الإرهابيين والمقاتلين مع الضربات الجوية الأميركية، حيث باتوا يختبئون بين النساء والأطفال ليعيقوا الضربات الجوية التي تستهدفهم.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

تملكها دولتان... 100 صاروخ تصنع نهاية العالم في 30 دقيقة

تحمل الغواصات النووية، أخطر سلاح عرفه البشر حتى الآن، وتمتلك 5 منها 104 صواريخ، تحمل 800 رأس حربي، يمكن أن تحرق العالم في دقائق معدودة إذا اندلعت حرب عالمية ثالثة. وتمتلك روسيا 3 من أخطر 5 غواصات نووية في العالم، مزودة بـ 64 صاروخا تحمل 320 رأساً نووياً، بينما يمكن لطرازين من الغواصات النووية أن تطلق 40 صاروخاً تحمل 480 رأساً نووياً. ويصل إجمالي صواريخ الغواصات الخمس إلى 104 صواريخ، يمكنها إطلاق 800 رأس حربي، كل منها قادر على تدمير مدينة بأكملها، بحسب مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية التي أشارت إلى أن تلك القوة المدمرة يمكنها أن تصنع نهاية الحضارة الإنسانية في 30 دقيقة، لأن صواريخ الغواصات النووية، لا يمكن اعتراضها. وتعتمد الدول النووية الكبرى على امتلاك الغواصات النووية، باعتبارها أحد أضلاع مثلث الردع النووي "الثالوث النووي"، الذي يضم قواعد الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والقاذفات الاستراتيجية الحاملة للصواريخ النووية، إضافة للغواصات الحاملة للصواريخ النووية.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

مروحية "مي-38" الروسية

مروحية من طراز "مي-38 تي" تمت على أساس مروحية مدنية معتمدة من طراز "مي-38 "مع تطويرها الهادف لأن تصبح المروحية الجديدة قادرة على تنفيذ مهام النقل والإنزال: ولذلك أصبحت مقصورتها الآن قادرة على حمل 40 فرداً من أفراد الإنزال الجوي. وكذلك أضيفت إمكانيات لاستخدام هذه المروحية في تنفيذ المهام الطبية وحتى لتركيب خزانات وقود إضافية عليها بغية زيادة مدى الطيران. وتصل سرعة الطيران القصوى لهذه المروحية إلى 300 كم / ساعة. أول مروحية "مي-38 تي" سيتم توريدها إلى جهة أجنبية في عام 2021.